Бывший вице-мэр Пятигорска стал фигурантом уголовного дела

Олег Бондаренко. Фото: мэрия Пятигорска

Против бывшего первого заместителя мэра Пятигорска Олега Бондаренко завели уголовное дело. Об этом корреспонденту stav.kp.ru рассказал осведомленный источник.

Осенью 2017 года с должности мэра Пятигорска в первый раз ушел Лев Травнев. Пока депутаты выбирали нового градоначальника, пост временно занял Бондаренко - первый заместитель администрации Травнева.

- В то время заканчивалось соглашение на аренду муниципальной земли одним из предпринимателей. Мэрия не собиралась продлевать соглашение, на участок были планы. Но Бондаренко, нарушая земельное и градостроительное законодательство, 1 декабря решил продлить аренду и подписал указ о вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, - сообщил источник "КП-Ставрополь".

Известно, что площадь участка - почти 20 тысяч квадратных метров. Его кадастровая стоимость - более 26 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим госдолжность в субъекте РФ".

Бывший начальник Бондаренко - Лев Травнев - после второго прихода на должность мэра Пятигорска тоже стал фигурантом четырех уголовных дел. Ему вменяют статью "Злоупотребление служебными полномочиями". Экс-мэра обвиняют в в незаконном строительстве в 2013 году автосалона на территории второй зоны горно-санитарной охраны. Он дал разрешение на использование муниципальной земле без законных оснований.

Брат бывшего мэра, руководитель ОАО "Пятигорскгоргаз" Данила Травнев также обвинялся в превышении должностных полномочий. В октябре 2010 года он назначил свою жену на пост инспектора по кадрам группы по работе с персоналом. Но она даже не приходила на работу. Зарплату ей платили просто так.

Кроме того, Травнев год заправлял свою машину за счет "Пятигорскгоргаз". Ущерб от действий руководителя оценили в 3,2 млн рублей. Суд поначалу закрывал дело в связи с примирением сторон, но после жалоб возобновил рассмотрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Пятигорска уволит 68 чиновников города

Дмитрий Ворошилов рассказал о кадровых перестановках в администрации Пятигорска [подробности]