Директор с пистолетом против нянь с камерой: в интернате для детей-инвалидов в Ингушетии идет война

Историю прокомментировали в минтруда республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В редакцию «Комсомольская правда» пришло видео, на котором взрослая женщина душит, как нам пояснили, 11-летнего инвалида. Сняла его воспитатель Троицкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей в Ингушетии. Из рассказа Фередос Шутуровой, сорокалетние женщины против правил и закона пребывают среди больных детей, систематически избивая их и нянь. И есть проблемы не менее важные, чем эта. «КП» разбиралась, что происходит в государственном учреждении.

«ГОЛАЯ» КАША И РЕЗИНОВЫЕ ТАПКИ В ЗИМУ

ГБУ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» находится в Сунженском районе республики. В нем плюс-минус десять воспитанников. Напавшей на подростка женщине 35 лет, у нее 1 группа инвалидности. Кроме нее среди детей живут еще несколько взрослых дам с психическими расстройствами. В интернате жалуются, что для них не покупают нужных таблеток, поэтому бросаются женщины и на воспитателей.

Обувь для воспитанников. Фото: Фередос Шутурова

Со слов няни Фередос Шутуровой, по этой же причине - экономии средств, зимой в интернате с 8 утра до 8 вечера отключают батареи. И в 30-ти градусный мороз дети ходят в списанных куртках и резиновых тапках.

Вот так выглядит обед в интернате. Фото: Фередос Шутурова

- Едят просто кашу без мяса. Все по рукам расходится. Депутат привозил нам больше 200 кг говядины - 28 пакетов, почти все растащили! - возмущается Лидия Евкурова, проработавшая в Троицком интернате 27 лет.

Ее неоднократно увольняли. Обращаясь в министерство соцзащиты и труда Ингушетии, Лидия, с ее слов, добивалась восстановления и продолжала собирать доказательства ненадлежащего содержания детей, чтобы сменить руководство. Мы получили несколько записей с руганью директора в адрес воспитанников.

ДИРЕКТОР С ПИСТОЛЕТОМ

Глава интерната - Хамзат Мальсагов, полковник запаса, ветеран боевых действий, инвалид второй группы - последствия военной травмы. В ингушских СМИ о нем пишут, как о сыне погибшего фронтовика-героя. По рассказу двух воспитательниц, Мальсагов носит с собой оружие в кобуре на поясе. И временами хватается за него, когда происходят конфликты.

Пистолетом, утверждают собеседницы, он угрожал уполномоченной по правам ребенка Зареме Чахкиевой. В интернат омбудсмен приезжала не так давно с проверкой, получив от сотрудников жалобы на условия содержания детей.

- Час Чахкиева простояла у порога, потому что директор отказывался ее пускать. Она вызвала прокурора и с ним зашла. Мальсагов говорил на повышенных тонах. Звал уполномоченную «подстилкой» и грозил «вышибить ей мозги». Был у них разговор наедине. После чего она сказала, что проблем в интернате нет, - говорит Евкурова.

«Комсомолка» позвонила омбудсмену. Вместо нее ответила заместитель, сказала, что Зарема Чахкиева на неделю уехала в рабочую поездку. Мы поинтересовались у собеседницы, как обстоят дела в Троицком интернате, чьи работники с нами связались.

- Кто именно вам написал? - спросила девушка.

- Воспитатель.

- Имя назовете?

- Нет, не назовем. Проверка была в интернате?

- Да, была. Все там хорошо.

- А руководство прежнее?

- Да.

ПРОПАЖА ДЕНЕГ СО СБЕРКНИЖКИ

32 года в Троицком интернате живет Александр Шептура. Ему 37 лет, мать отказалась от него в роддоме Чечни, он имеет самую тяжелую, 1 группу инвалидности. Нянечки ласково зовут его «Дедулей». Александр не согласен с диагнозом и считает себя дееспособным.

С 17 лет он зарабатывает деньги разнорабочим в селах недалеко от интерната и в соседних с Ингушетией республиках. По словам воспитательниц, Александр никому не делал зла и ни разу не пробовал сбежать. Накопив денег, он даже купил себе дом в Чечне, чтобы осуществить мечту - жениться и жить как все. Но покинуть интернат не может. Собеседницы утверждают, что не позволяет директор. У Хамзата Мальсагова, как у руководителя интерната, имеется доступ к счетам воспитанников, на которые поступают немаленькие пенсии.

На фото: Александр Шептура

После покупки дома Шептура просил у директора снять часть денег с его сберкнижки на ремонт крыши. Получил отказ. Тогда Александр поехал в банк посмотреть баланс: вместо 1,6 млн рублей, говорит Лидия Евкурова, было 960 тысяч. В прокуратуре республики действительно по факту исчезновения крупной суммы проводится проверка. Из рассказа нянь, заявление написал сам Александр, за что его пытались «закрыть в психушке».

- Директор требовал заявление забрать. Не получив свое, отправил его с вещами в Пседах - в народе называют его «место для дурачков» (Пседахский психоневрологический дом-интернат). Мы плакали, не знали, чем помочь. Но его не приняли. Сказали: «Он же нормальный», - вспоминает Евкурова. - После этого директор собрал всех и сказал подписать документ о том, что наш «Дедуля» буйный и его надо изолировать.

Александр после конфликта с директором плакался нянечкам, что стал от такой жизни - хоть в петлю лезь. Сегодня он по-прежнему живет в интернате.

«ЧУШЬ!»

Сам руководитель Троицкого интерната называет все это «чушью». Хамзат Хусейнович дает «слово офицера», что у него царит порядок и жестокого обращения с детьми нет.

- 75% денег расходуется на содержание воспитанников. Ни одной копейки использовать куда-либо невозможно. Тут каждый квартал проходят проверки Роспотребнадзора и других ведомств и служб, - утверждает он. - Александр Шептура не может жениться, потому что он инвалид 1 группы. Если есть женщина - будущая жена, готовая взять над Александром опекунство, я буду только рад.

Мальсагов считает, что из личной неприязни две воспитательницы выдумали эти истории.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В министерстве труда и социальной защиты Ингушетии «КП» прокомментировали, что ранее была проведена проверка и подтверждения сказанному нянями не нашли.

- Все дети были проверены на наличие ушибов и пролежней - ничего не обнаружено. Нет нарушений и в условиях пребывания. Девушка на кадрах, которые вам показали, выросла там. Для нее и других взрослых воспитанниц - все живут там с малых лет, в Ингушетии нет другого наиболее подходящего социального учреждения. Заметим, что девушка ни разу не проявляла агрессии. Видео было снято в выгодном для автора ракурсе.

По словам пресс-секретаря ведомства, Хамзата Мальсагова избрали на должность директора интерната в 2014 году после того, как он прошел необходимую проверку и правительство региона одобрило его кандидатуру.

- Мы были в интернате много раз и пистолет не видели. Могу сказать, что имеют место несколько случаев покушения на Мальсагова. По этому факту ведется расследование против бывшей сотрудницы интерната, которую отстранили от должности. Хамзат Мальсагов - бывший военный, но абсолютно спокойный. Что касается заявления Александра Шептуры по поводу пропажи денег, собственная проверка министерства труда и соцзащиты не нашла этому подтверждения. Обвинения в адрес руководителя интерната мы считаем не обоснованными.

Конфликт директора с омбудсменом нам тоже прокомментировали. Отметив, что уполномоченную по правам ребенка продержали на пропускном пункте менее получаса. В это время Чахкиева выполняла требования пропускного режима, в том числе надевала специальный защитный костюм из-за ограничений по COVID-19.

Кстати, следственный комитет по Ингушетии проводит проверку по факту того, кто снимал «видео с избиением инвалида» и почему при съемке автор не вмешался в происходящее.

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