Последствия ливня в Ставрополе 16 августа 2021: норма осадков уже превышена

Дождь начался внезапно, хотя о нем предупреждали Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставропольском крае полил сильный ливень - подобный тропическому. Непогода затопила улицы города. Показываем, как это было и какие последствия ливня в Ставрополе.

Дождь начался внезапно в 14 часа. Маленький дождь перерос в ливень. За 15 минут улицы были переполнены водой. Несколько минут падал град размером с горошину. Официальных сообщений о ЧП не поступало. Жители Ставрополя сообщали о фонтанах и о том, что вода пробирается в автомобили.

- Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил главам районов мониторить состояние ливневой канализации, дорог, коммуникаций и оползневых участков. Для борьбы с возникающими проблемами коммунальные службы приведены в усиленный режим работы, - сообщает администрация Ставрополя.

Об ухудшении погоды предупреждали региональные Гидрометцентр и ГУ МЧС. Согласно данным Яндекса, в течение двух часов дождевые облака накроют почти весь Ставропольский край. По сведениям служб мониторинга, месячная норма осадков уже была превышена - за 16 дней выпало 41 миллиметров осадков при норме в 37.

Погода в Ставропольском крае - на 17 часов 16 августа 2021 Фото: Яндекс

Первыми последствия ливня в Ставропольском крае ощутили жители Кавказских Минеральных Вод. Из-за дождя движение на дорогах усложнилось. УГИБДД по Ставропольскому краю мониторит ситуацию и готовится применить меры в случае необходимости.

Отметим, что синоптики обещают на 17 августа прояснение. Температура вырастит до 28-30 градусов, дождь закончится. Надо потерпеть еще одну ночь!