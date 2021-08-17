В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии погибли три человека

В пассажирскую ГАЗель врезалась иномарка, после чего маршрутку отбросило в сторону работающего грейдера
В Кабардино-Балкарии на ремонтируемом участке федеральной трассы «Прохладный - Эльбрус» столкнулись пассажирская ГАЗель и «Toyota Camry».
Микроавтобус перевернулся после столкновения со спецтехникой
Как видим на фото с места ДТП, маршрутка опрокинулась.
Микроавтобус по инерции врезался в грейдер
В республиканском МДВ сайту stav.kp.ru прокомментировали, что авария произошла в селе Исламей Баксанского района 17 августа около 14.00 часов.
Фото очевидца с места аварии
Предварительно установлено, что микроавтобус протаранила иномарка, следовавшая по маршруту Нальчик-Исламей со стороны города Баксан. После удара ГАЗель отбросило вперед в двигающийся автогрейдер.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС
В ДТП погибли три человека, двое из них - водитель и пассажир маршрутки. Еще девять - получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в лечебные учреждения КБР.
Выясняется причина, по которой водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой
На месте аварии работают полицейские и спасатели. Выясняются точные причины трагедии.
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