В ДТП с маршруткой и «Mercedes» в Кабардино-Балкарии погиб один человек и шесть пострадали

Детей среди травмированных нет

В Кабардино-Балкарии маршрутка столкнулась с иномаркой «Mercedes». Как сообщает сайту stav.kp.ru очевидец, погиб водитель легковушки. Еще по меньшей мере шесть человек из пассажирского микроавтобуса доставлены в больницу Баксана с различными травмами.

ДТП произошло 11 июля 2021 года вечером на 433 км автодороги «Кавказ». Как видим из ролика с места происшествия, столкновение было лобовым. Лицевая часть иномарки разбилась вдребезги. И хотя сработали подушки безопасности, к сожалению, это не спасло жизнь человека, находившегося за рулем.

Предварительно сообщается, что маршрутное такси направлялось из Нальчика в поселок Куба-Таба. И детей среди травмированных нет.

Напомним, накануне, 10 июля, на территории Ингушетии произошла авария с бензовозом и КамАЗом. Водитель фуры сгорел заживо в кабине, водитель грузовика выжил и находится в больнице Малгобека.

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