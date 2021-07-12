Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии выросло до 10

Подушки безопасности не спасли водитель легковушки. Фото: стоп-кадр видео

МВД по Кабардино-Балкарии опубликовало уточненную информацию по ДТП с маршруткой, которое произошло 11 июля 2021 года в Баксанском районе республики. На 434 км трассы «Кавказ» около восьми вечера 39-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу и врезался в пассажирскую «Газель». Микроавтобус выполнял маршрут «Куба-Таба - Нальчик». Им управлял 60-летний водитель.

Первоначально сообщалось о восьми пострадавших и одном погибшем (владельце легковушки). Позже стало известно, что госпитализация понадобилась 10 людям, находящимся в маршрутке - водителю и 9 пассажирам. Детей среди них нет.

Напомним, накануне, 10 июля, на территории Ингушетии произошла авария с бензовозом и КамАЗом. Водитель фуры сгорел заживо в кабине, водитель грузовика выжил и находится в больнице Малгобека.