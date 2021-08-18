Открыть свое дело с нуля: какую господдержку могут получить ставропольцы

Ведение личных хозяйств - одно из самых востребованных направлений в рамках соцконтракта в крае. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Далеко не все, к сожалению, знают, что начинающие предприниматели и самозанятые в Ставропольском крае могут рассчитывать на поддержку государства. В бюджете предусмотрены средства, чтобы свой бизнес могли запустить даже те, у кого на старте совсем скромные финансовые возможности.

Такая финансовая помощь организована в форме социального контракта. По сути, это договор между государством и людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации и имеющими доход меньше прожиточного минимума. С этого года максимальный размер поддержки увеличен до 250 тысяч рублей. Это не пособие, а возможность с помощью некоего стартового капитала выйти на самообеспечение.

Получатели средств в числе прочего могут потратить средства на организацию предпринимательской деятельности с открытием ИП, регистрацией в качестве самозанятого или на ведение подсобного хозяйства. Выплаты по соглашению должны использоваться только по целевому назначению. С начала года возможностями соцконтракта в крае воспользовались 2654 семьи. На эти цели, по информации правительства Ставрополья, предусмотрено 636,5 миллиона рублей. В частности, сообщили в администрации Ставрополя, 117 горожан предоставили бизнес-план и уже получили на реализацию своих проектов около 30 млн рублей.

Так, жительница Ставрополя Ольга Шевченко воспользовалась этим видом господдержки. Скоро она наладит производство пряников. Полученные деньги потратила на покупку профессионального оборудования, о котором давно мечтала.

- Бизнес-план написала всего за два дня. Все планы уже давно формировались в моей голове, я знала внутреннюю сторону дела. Документов оказалось не так много, с некоторыми из них помог сайт гослуслуг. Сдала документы, отнесла в соцзащиту. Мне сказали, чего недостает, донесла через пару дней. И через неделю деньги были зачислены на счет, - рассказала Ольга.

А вот Андрей Дудинов из станицы Расшеватской Новоалександровского округа, когда остался без работы, решил открыть собственную мастерскую по ковке металла. Средства в рамках соцконтракта стали хорошим стартовым капиталом. В стареньком гараже мастер организовал рабочее место, купил все необходимое для горячей и холодной ковки, в том числе станок для изготовления витых элементов, сварочный полуавтоматический аппарат.

Отметим, что с начала года в Новоалександровском округе заключено 87 социальных контрактов. Из них 9 - на открытие собственного дела.

Благодаря соцподдержке можно открыть свое дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семья Дроздовых из села Александровского на полученные средства создала крестьянское (фермерское) хозяйство: закуплены бройлеры, корма, оборудован цех с перощипальной машиной и специальным разделочным столом для подготовки мяса к продаже. Сейчас в планах закупить очередную партию цыплят.

В Курском районе в текущем году соцконтракт заключен уже с 39 семьями, из них решили заняться собственным делом 11 семей. Так, Валентина Куркевич открыла на полученные деньги магазин «Рыбный». Оказалось, что это востребовано у жителей станицы Курской. Поддержка государства помогла семье повысить уровень доходов.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее сообщил в своем аккаунте Instagram, что в 2021 году в крае планируется заключить около шести тысяч социальных контрактов.

- Суть его в том, чтобы поддержать ставропольцев в реализации идей, которые помогут им справиться с проблемами и выйти на достаточный уровень финансовой обеспеченности, - написал глава региона.

Добавим также, что ставропольцам, открывшим собственное дело, в дальнейшем вполне возможно получить доступ и к другим мерам поддержки уже в качестве субъектов предпринимательской деятельности.

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