На Ставрополье вернули крепостное право?

Один из лучших колхозов Ставрополья поставлен на грань разорения Фото: Виталий КЛИМОВ

В Новоалександровском районе продолжает накаляться обстановка вокруг СХПК «Россия». Напомним, 5 февраля в колхозе фактически произошел переворот. На очередном собрании, в повестке которого значилось только голосование за или против перевыборов на новый срок председателя Сергея Пьянова, бывший бригадир Александр Гринев выдвинул свою кандидатуру. Пьянова же физически на собрание не допустили. Суды признали решение собрания, избравшего председателем «России» Гринева, незаконным, однако гриневцы не выполняют требования приставов и продолжают рулить предприятием. Гриневу его семимесячное «руководство» уже стоило свободы — он заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению в хищении части урожая.

Однако его соратники, видимо, не боятся уголовного преследования. На 17 сентября в здании правления назначено очередное общее собрание уполномоченных, на котором «новое руководство» предприятия попытается лишить членов кооператива возможности выделять себе земельный пай при прекращении членства в колхозе. Согласно тексту приглашения (есть в распоряжении редакции), организаторы собрания намерены утвердить земельный участок как единый и не подлежащий разделу на паи между членами колхоза на весь период его существования. Фактически это означает запрет на выход из колхоза и распоряжение принадлежащим человеку имуществом. Таким образом ни один член кооператива не сможет потребовать себе свой земельный надел, чтобы его обрабатывать или продать. Подобные запреты похожи на действия крепостников, которые не хотели делиться землей с крестьянами. Возможно, в новом руководстве колхоза забыли, что в России не феодализм, а крепостное право отменено в 1861 году?

Кроме того, на том же собрании 17 сентября предлагается запретить колхозникам распоряжаться и своими имущественными паями — дарить, продавать или передавать их станет нельзя, что нарушает ГК РФ. Сейчас каждому пайщику в «России» положена ежегодная выплата в 50 тысяч рублей в год, однако многие хотят уже сейчас свои паи продать инвестору - агрохолдингу «Продимекс», предлагающему достойную цену — 2,5 млн рублей за пай. Многие члены СЗПК «Россия», особенно пенсионеры, согласились на это предложение, но собрание хочет лишить их этого права. Неудивительно, что повесткой собрания люди недовольны.

Клавдия Михайловна (слева) и Зинаида Петровна отработали в «России» на двоих почти 80 лет. Они готовы продать свои паи инвестору Фото: Виталий КЛИМОВ

Беспокоятся колхозники и о возможном банкротстве предприятия. Ведь счета арестованы судами. «Новое руководство» по своему произволу разрывает отношения с многолетними партнерами «России», среди которых один из главных - АО «Успенский сахарник», принадлежащий компании «Продимекс». Он годами обрабатывал сахарную свеклу, выращиваемую в колхозе.

Колхозники понимают, что лучший выход из сложившейся ситуации — избрать нового талантливого руководителя на законно организованных выборах. Достойных людей, могущих встать у руля колхоза, в станице достаточно, но заявить о себе и принять участие в честных выборах им возможности не дают.