Кто пришел забрать «Россию»

На полях «России» завершается уборка, но что будет с урожаем и как будут платить зарплаты рабочим, если счета кооператива арестованы, а любые сделки - запрещены? Фото: Виталий КЛИМОВ

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРАЖЕ ГОРОХА

Племколхоз «Россия» продолжает находиться в центре скандала из-за незаконного отстранения от управления кооперативом его многолетнего бессменного председателя Сергея Пьянова. Напомним, 5 февраля, в день голосования, на повестке которого стоял вопрос о переизбрании Пьянова на новый пятилетний срок, к нему домой пришли с обыском сотрудники полиции. Пока искали несуществующие наркотики, в колхозе произошел переворот. Бригадир Александр Гринев самовольно поменял повестку и «ввиду отсутствия Пьянова» внес свою кандидатуру на пост председателя. И был «избран».

Новое «правление» «России» проигнорировало требование суда и предписание судебных приставов о запрете принимать решения по управлению кооперативом Фото: Виталий КЛИМОВ

Арбитражный суд Ставрополья, а затем и апелляционный суд признали это решение незаконным, но «новая власть» и не подумала выполнять решения суда. Даже присутствие судебных приставов с предписанием о нелегитимности подобных «заседаний» не остановило самозванного руководителя от того, чтобы 2 июля провести еще одно собрание и на нем — «уволить» Пьянова, а себя поставить на его место (подробнее об этом читайте в номере «Комсомольской правды» от 9 июля). Однако налоговые органы запрет суда выполнили и не стали вносить никакие изменения в управленческую структуру «России». Ее председателем де-факто остается Сергей Пьянов — до проведения нового, настоящего и законного, собрания, которому всячески препятствуют захватчики. Как и проходу Сергея Викторовича на его законное рабочее место.

Кстати, захват «легитимизируют» в глазах колхозников мощной пропагандой. Даже Yotube-канал завели, на котором команда операторов и сценаристов красиво показывает «героическую борьбу» простых крестьян против «буржуя» Пьянова. В кадре часто появляются одни и те же люди из бывших работников, которые явно по бумажке читают заранее написанный закадровый текст о «злоупотреблениях» старого председателя. А чего стоит освещение задержания Гринева на том же канале! Брать лже-председателя пришлось при силовой поддержке ОМОНа из-за невесть откуда, как по команде сверху, взявшихся разгоряченных молодчиков, не пускавших следователей. Росгвардейцы сработали предельно корректно и абсолютно законно, образовав живой коридор, через который и вывели Гринева под шквалом оскорблений, в том числе нецензурных, в адрес силовиков. Но подано это было чуть ли не как борьба власти с народом.

Клавдия Михайловна (слева) и Зинаида Петровна отработали в «России» на двоих почти 80 лет. Они согласились на предложение инвестора получить по 2,5 млн рублей за пай Фото: Виталий КЛИМОВ

Тех, кто покупается на подобную агитацию, к сожалению, достаточно. В этом корреспондент «КП» убедился лично, когда приезжал в станицу и выслушивал однообразные аргументы поддержавших переворот.

Однако многие сохранили трезвость взгляда и не верят россказням команды Гринева про светлое будущее. Тем более, что все больше фактов говорит о том, что колхоз-миллионер, который 7 лет назад с гордостью показывали президенту Владимиру Путину, после захвата управления вступает в мрачное настоящее. Счета предприятия арестованы уже несколько месяцев, финансовая деятельность фактически парализована. Как она ведется в отсутствие нормального бухгалтерского и налогового учета — повод для детальной проверки. По данным «КП», у колхозников, занятых в уборке полей, - много жалоб на зарплаты. Людям на собраниях «за новую власть» обещали совсем не то, что сейчас выдают на руки. Комбайнеры уверены: их намолоты занижают. Не для того ли, чтобы продать неучтенные излишки мимо кассы, а деньги положить в карман?

Это не просто досужие домыслы. Против Александра Гринева возбуждено уже второе уголовное дело. Помимо причинения имущественного ущерба (после захвата власти продал остававшийся в закромах урожай ниже рыночной цены — Ред.) теперь ему вменяют в вину тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой в особо крупном размере. По данным следствия, с 2020 года по 7 июля 2021 года он с группой единомышленников, имена которых еще предстоит установить, вносили в документы «левые» показатели сбора гороха. По документам шел один объем урожая, на деле — другой.

Один из лучших колхозов Ставрополья поставлен на грань разорения Фото: Виталий КЛИМОВ

«Излишек», а это аж 911 (!) тонн, складировали в помещении бригады №11, которой Гринев командовал. Вместо того, чтобы поместить на склад номер 10, где всегда хранился горох. Ущерб племколхозу от махинаций следствие оценило в 15 млн рублей. Решением суда Гринев помещен на 2 месяца в следственный изолятор, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В распоряжении редакции оказались кадастровые выписки, согласно которым на Гринева и его жену оформлена недвижимость, только кадастровая стоимость которой - миллионы рублей. Притом что большую часть времени он работал в колхозе простым бригадиром. Не исключено, что в рамках расследования махинаций Гринева с урожаем «России» следствие заинтересуется и законностью происхождения домов и квартир.

Примечательно, что в суде адвокат Гринева отозвал жалобу на постановление о возбуждении дела. По одной из версий, лже-председатель пытается «пересидеть» возможные претензии бизнеса и кредиторов в СИЗО. В период своего «руководства» он заключал договоры с контрагентами, хотя, согласно решениям судов, делать это не имел права ввиду ничтожности любых сделок, заключаемых с предприятием, на которое судом наложены обеспечительные меры и введен запрет на отчуждение имущества. Тем не менее им были заключены договоры о продаже урожая на сотни миллионов рублей. Теперь все они - недействительны, а фирмам, участвовавшим в сделках, налоговые органы отказывают в возмещении НДС! Руками Гринева создана колоссальная проблема краевого масштаба.

Любовь Скворцова, проработавшая в «России» 15 лет разнорабочей, и Раиса Мелихова с колхозным стажем в 40 лет: «Обидно, что новое руководство облило грязью все, что было сделано за долгие годы тяжелого труда» Фото: Виталий КЛИМОВ

ЗАПУГИВАНИЕ НЕ СРАБОТАЛО

Распущенные по Григорополисской слухи о том, что Пьянов привел в колхоз «криминальных рейдеров», как и другие утверждения, старательно вбрасывавшиеся в последние месяцы в сознание простых тружеников, не нашли подтверждения. Напомним, как аферу подали и предложение председателя о выкупе имущественных паев у пайщиков за 2,5 млн рублей с помощью инвестора — компании «Продимекс». К принявшим эти условия гриневцы даже посылали гонцов, распространявших те самые небылицы о «криминале», рвущемся к власти в «России».

Однако за прошедшие 7 месяцев с момента реального захвата колхоза многим стало предельно понятно, кто на самом деле занимается криминалом и ради сохранения для себя воровских возможностей распускает слухи, порочащие деловую репутацию серьезных компаний. 2,5 млн рублей за пай для Ставропольского края — сумма более чем рыночная. В большинстве предприятий при выкупе паев предлагаются в разы меньшие деньги, если предлагаются вообще. Понимая это, а также то, что договор, в отличие от документов, подписываемых самозванцем, - не филькина грамота и имеет юридическую силу, уже несколько десятков пайщиков поставили свои подписи под договорами с многолетним бизнес-партнером «России» и основным покупателем производимой в колхозе сахарной свеклы, компанией «Продимекс».

Клавдия Мытарева 44 года проработала поваром в колхозе. Она хочет продать свой пай, но собрание новых «руководителей» колхоза, намеченное на 17 сентября, попытается запретить таким заслуженным труженикам, как она, распоряжаться своим имуществом Фото: Виталий КЛИМОВ

БДИ!

Чтобы не дать и другим пайщикам, а таковых все больше, продать пай за 2,5 млн рублей, самозванное руководство колхоза пошло на беспрецедентный шаг, нарушающий гарантированное Гражданским кодексом право собственности и распоряжения имуществом — запретить пайщикам продавать, дарить и передавать их имущественные паи! Этот вопрос включен в повестку собрания уполномоченных членов кооператива, намеченное на 17 сентября. Но на этом самозванцы у руля «России» не останавливаются и хотят вовсе отнять у тружеников последнее - право на свой земельный пай!

Первым пунктом повестки собрания значится запрет на выделение земельного пая при прекращении членства в колхозе. Самозванцы забыли, что крепостное право отменено в России в 1861 году? Или ради сохранения власти в руках можно растоптать любое право, в том числе такое естественное, неотъемлемое, вековое право крестьянина — возделывать свой собственный кусок земли?