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Общество10 августа 2021 15:50

На Ставрополье отменят сделки лже-председателя племколхоза «Россия»

Его самого арестовали по обвинению в хищении
Виталий КЛИМОВВиталий КЛИМОВ
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Ущерб племколхозу от аферы следствие оценило в 15 млн рублей.

Ущерб племколхозу от аферы следствие оценило в 15 млн рублей.

Фото: Виталий КЛИМОВ

Следствие предъявило обвинение незаконно избранному руководителю племколхоза «Россия» Александру Гриневу в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере по предварительному сговору. По данным ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Гринев с группой единомышленников, чьи имена еще предстоит установить, вписывали в финансово-хозяйственные документы заниженные показатели сбора гороха, а «излишки» (911 тонн!), складировали, а потом продавали. Ущерб племколхозу от аферы - 15 млн рублей. Суд арестовал Гринева до 19 сентября 2021 года, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, с 5 февраля Александр Гринев фактически управлял «Россией». На собрании уполномоченных, которое изначально должно было голосовать лишь за или против продления пятилетних полномочий действующего председателя СПК Сергея Пьянова, поменяли повестку и выбрали председателем бывшего бригадира Гринева. Пьянова же физически на заседание не пустили — утром к нему пришла с обыском полиция якобы из-за информации о хранящихся у него наркотиках. Естественно, ничего найдено не было. Но за время отсутствия Пьянова в колхозе фактически произошел захват власти.

Новое руководство колхоза отказалось выполнять требования судебных приставов и провело собрание, на котором Гринева "избрали" руководителем "России".

Новое руководство колхоза отказалось выполнять требования судебных приставов и провело собрание, на котором Гринева "избрали" руководителем "России".

Фото: Виталий КЛИМОВ

При этом Арбитражный суд Ставропольского края своим решением от 30 апреля 2021 года (№А63-2269/2021) признал незаконным это собрание. Суд также запретил вносить какие-либо изменения в состав правления кооператива и отчуждать его имущество. Несмотря на это Гринев начал «рулить» племколохозом — заключал договоры, продавал урожай, притом что все сделки были недействительными. Более того, бухгалтерия колхоза не сдавала отчетность в ФНС, поэтому с 5 февраля работникам не будет засчитан трудовой стаж для начисления пенсии.

Во время незаконного собрания часть рабочих колхоза ждала его итогов перед зданием правления.

Во время незаконного собрания часть рабочих колхоза ждала его итогов перед зданием правления.

Фото: Виталий КЛИМОВ

По словам представителей Сергея Пьянова, который де-юре остается председателем племколхоза «Россия» до проведения очередного, законного, собрания с его участием, товары и деньги, полученные контрагентами от «России» с 5 февраля, подлежат немедленному возврату.

Сейчас в «России» - порядка 355 полноправных, а также 470 ассоциированных членов кооператива. Многие из них находятся в тревоге за свое будущее. Скандалы, сотрясающие предприятие, парализовали его работу — счета арестованы, работы частично приостановлены. Однако команда Гринева не желает выполнять решения судов и проводить новые выборы председателя на законных основаниях.

Напомним, сельскохозяйственный племколхоз «Россия» в станице Григорополисской прославился на всю страну. Семь лет назад сюда привозили президента России Владимира Путина — показать образцовое предприятие региона. Колхоз-миллиардер постоянно входил в 100 самых преуспевающих агрохозяйств страны. Однако сегодня из-за захвата власти поставлен на грань разорения.

На полях колхоза прошла уборка урожая, но как его продают и платят зарплаты комбайнерам, если счета кооператива арестованы?

На полях колхоза прошла уборка урожая, но как его продают и платят зарплаты комбайнерам, если счета кооператива арестованы?

Фото: Виталий КЛИМОВ

Судя по многочисленным публикациям в СМИ в защиту Гринева, можно предположить, что на информационную поддержку захвата «России» тратятся большие деньги и не исключено - из казны предприятия. Чего стоит только целый Youtube-канал, рассказывающий о «героической борьбе» колхозников против Пьянова, на который работает команда сценаристов и операторов. А ведь эти деньги могли бы пойти на зарплаты простых тружеников колхоза.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ