На Ставрополье отменят сделки лже-председателя племколхоза «Россия»

Ущерб племколхозу от аферы следствие оценило в 15 млн рублей. Фото: Виталий КЛИМОВ

Следствие предъявило обвинение незаконно избранному руководителю племколхоза «Россия» Александру Гриневу в тайном хищении чужого имущества в особо крупном размере по предварительному сговору. По данным ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, Гринев с группой единомышленников, чьи имена еще предстоит установить, вписывали в финансово-хозяйственные документы заниженные показатели сбора гороха, а «излишки» (911 тонн!), складировали, а потом продавали. Ущерб племколхозу от аферы - 15 млн рублей. Суд арестовал Гринева до 19 сентября 2021 года, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, с 5 февраля Александр Гринев фактически управлял «Россией». На собрании уполномоченных, которое изначально должно было голосовать лишь за или против продления пятилетних полномочий действующего председателя СПК Сергея Пьянова, поменяли повестку и выбрали председателем бывшего бригадира Гринева. Пьянова же физически на заседание не пустили — утром к нему пришла с обыском полиция якобы из-за информации о хранящихся у него наркотиках. Естественно, ничего найдено не было. Но за время отсутствия Пьянова в колхозе фактически произошел захват власти.

Новое руководство колхоза отказалось выполнять требования судебных приставов и провело собрание, на котором Гринева "избрали" руководителем "России". Фото: Виталий КЛИМОВ

При этом Арбитражный суд Ставропольского края своим решением от 30 апреля 2021 года (№А63-2269/2021) признал незаконным это собрание. Суд также запретил вносить какие-либо изменения в состав правления кооператива и отчуждать его имущество. Несмотря на это Гринев начал «рулить» племколохозом — заключал договоры, продавал урожай, притом что все сделки были недействительными. Более того, бухгалтерия колхоза не сдавала отчетность в ФНС, поэтому с 5 февраля работникам не будет засчитан трудовой стаж для начисления пенсии.

Во время незаконного собрания часть рабочих колхоза ждала его итогов перед зданием правления. Фото: Виталий КЛИМОВ

По словам представителей Сергея Пьянова, который де-юре остается председателем племколхоза «Россия» до проведения очередного, законного, собрания с его участием, товары и деньги, полученные контрагентами от «России» с 5 февраля, подлежат немедленному возврату.

Сейчас в «России» - порядка 355 полноправных, а также 470 ассоциированных членов кооператива. Многие из них находятся в тревоге за свое будущее. Скандалы, сотрясающие предприятие, парализовали его работу — счета арестованы, работы частично приостановлены. Однако команда Гринева не желает выполнять решения судов и проводить новые выборы председателя на законных основаниях.

Напомним, сельскохозяйственный племколхоз «Россия» в станице Григорополисской прославился на всю страну. Семь лет назад сюда привозили президента России Владимира Путина — показать образцовое предприятие региона. Колхоз-миллиардер постоянно входил в 100 самых преуспевающих агрохозяйств страны. Однако сегодня из-за захвата власти поставлен на грань разорения.

На полях колхоза прошла уборка урожая, но как его продают и платят зарплаты комбайнерам, если счета кооператива арестованы? Фото: Виталий КЛИМОВ

Судя по многочисленным публикациям в СМИ в защиту Гринева, можно предположить, что на информационную поддержку захвата «России» тратятся большие деньги и не исключено - из казны предприятия. Чего стоит только целый Youtube-канал, рассказывающий о «героической борьбе» колхозников против Пьянова, на который работает команда сценаристов и операторов. А ведь эти деньги могли бы пойти на зарплаты простых тружеников колхоза.