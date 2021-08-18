"На записи камер нет кусков": журналисты нашли нестыковки в деле смерти студентки МГИМО

Муртазали и Томирис учились в одной группе и стали встречаться на втором курсе. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

Журналисты канала "Baza" провели собственное расследование дела смерти Томирис Байсаф, студентки МГИМО. Девушка при странных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа во внутренний двор учреждения. По некоторым версиям, ее столкнул ее возлюбленный и по совместительству сын бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидов.

Во время исследования журналисты ознакомились с 16 томами уголовного дела, в которых были представлены все улики, показания, фото, результаты экспертиз и т.д. По итогу они нашли значительные нестыковки и получили еще больше вопросов. Один из них - странности в работе видеокамер МГИМО.

Во дворе университета, куда выпала Томирис, установлены как минимум три камеры. Именно в их объективы попали подоспевшие студенты, медики, проректор и Меджидов. Но момент падения девушки не попал на запись ни одной из трех камер - почему?

Как сказали в университете, камеры срабатывают на движение и считывают далеко не всё: то есть падение длиной в секунду они не зафиксировали, а вот появление в кадре бегущих людей - да. Но тут журналисты засомневались.

Запись камер начинается с момента, когда возле еще живой Томирис стояли два студента, а позже к ним подбежал и сам Муртузали. Однако камеры по какой-то причине не записали момент, когда они подбежали к ней - а ведь именно на такое движение датчики вполне исправно срабатывают.

Влюбленные часто ссорились и не раз пытались расстаться. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

"Baza" показала запись независимым экспертам на наличие монтажа. Также интересовало мнение людей, которые разбираются в устройстве и работе камер слежения - какая вероятность поломки или другой неисправности.

Эксперты ответили, что на видео есть следы монтажа - кусок полета девушки с окна был или убран, или вовсе удален. Во время расследования дела была похожая экспертиза, которая тоже показала нестыковки. Однако для криминалистов небольшая запись является малым материалом - по нему сложно сказать что-то однозначное.

После журналисты провели несколько экспериментов, во время которых опробовали все представленные следствием и Меджидовым версии падения девушки. В итоге они пришли к выводу: Томирис попыталась шантажировать любимого суицидом, но он не "повелся". В этот момент она уже находилась за окном, стоя на носке на отливе.

Не увидев желанной реакции, девушка схватила Меджидовым за футболку и порвала ее. Он машинально отбросил ее руку в бок, она потеряла равновесие и свалилась с окна. Именно поэтому на земле она лежала на спине с левой рукой под торсом. Самоубийцы приземляются на живот, ноги и прочие места - они не успевают перевернуться в воздухе.

Такую версию представила "Baza". Официально Меджидовым признали невиновным в убийстве, а смерть девушки осталась под графой "самоубийство".

- Его признали невиновным. Я даже не знаю что сказать, - написала мама Томирис Жанна Ахметова на своей странице в Инстаграм.

Подробнее о ходе дела можно прочитать в материале "КП-Северный Кавказ".

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