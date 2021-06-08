Хотел уйти, а не убить: по делу о странной смерти студентки МГИМО оправдан сын экс-премьера Дагестана

Суд поставил точку в деле о гибели студентки МГИМО Томирис Байсаф. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

Никулинский суд Москвы оправдал сына экс-премьера Дагестана Муртазали Меджидова, которого обвиняли в убийстве студентки МГИМО в 2018 году. Оправдательный вердикт вынесла коллегия присяжных. Меджидова отпустили из-под стражи в зале суда.

- Мой подзащитный оправдан и освобожден из-под стражи, - сообщил сайту stav.kp.ru Шамиль Яндарбаев, адвокат Меджидова. - В суде не было представлено никаких доводов, которые бы говорили о вине моего подзащитного. Более того, сторона гособвинения представляла прямые доказательства его невиновности. В частности, были приглашены свидетели, которые указали на то, что погибшая девочка неоднократно предпринимала попытки суицида. Еще один свидетель со стороны обвинения сообщил, что за день до трагедии погибшая сообщила подруге о намерениях покончить с собой, если ее молодой человек, Меджидов, с ней расстанется.

Как утверждает сторона защиты, ключевую роль в деле сыграла переписка погибшей студентки с Муртазали и друзьями. В общении с ними она неоднократно говорила о своих намерениях свести счеты с жизнью.

- В одной из таких переписок Муртаз осуждает мысли Томирис о суициде, отговаривает ее, - рассказывает Шамиль Яндарбаев.

Напомним, Томирис Байсаф, уроженка Казахстана, МГИМО погибла весной 2018 года. Ее нашли под окнами института с многочисленными травмами. Тогда было заведено дело о доведении до самоубийства. Несколько недель она провела в больнице, но спасти девушку так и не удалось. После ее смерти дело переквалифицировали на статью «Убийство».

Муртазали и Томирис учились в одной группе и стали встречаться на втором курсе. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

В июле 2020 по делу был задержан молодой человек Томирис - Муртазали Меджидов, сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.

Студенты МГИМО, которые в день трагедии находились рядом с погибшей девушкой, рассказывали, что из аудитории, где она находилась перед трагедией, доносилась ругань. И сам Меджидов признал, что в тот день находился с ней в аудитории.

По словам адвоката, мама Томирис, стилист из Астаны Жанна Ахметова, уверенная в том, что смерть ее дочери была насильственной, настаивала на том, чтобы дело расследовали именно по статье «Убийство». Она заявляла, что дочка в больнице рассказала ей о том, что к случившемуся причастен Муртаз.

- В суде она эти свои показания не подтвердила, - говорит адвокат. - Медики в суде сообщили, что девочка не могла ничего никому рассказать, так как все время, проведенное в больнице, находилась без сознания.

Томирис очень хорошо училась и помогала своему молодому человек с учебой. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

Муртазали и Томирис учились в одной группе на кафедре международных экономических отношений, а на втором курсе института стали встречаться. Муртаз добивался любви Томирис, красиво ухаживал - дарил цветы и подарки. Отношения продлились почти три года.

- Попытки расстаться были неоднократными, как со стороны погибшей, так и со стороны моего подзащитного, - утверждает Яндарбаев. - Обычные отношения подростков, то мирятся, то ссорятся. В тот роковой день они снова поссорились. На этот раз отношения собирался закончить Муртаз. Томирис, судя по всему, не смогла смириться с решением возлюбленного.

Влюбленные часто ссорились и не раз пытались расстаться. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

По его словам, Муртаз не думал, что Томирис решится на этот отчаянный шаг. Он находился с ней рядом до приезда медиков.

- Она была в сознании первые минут 10-15. Моего подзащитного она не отталкивала, звала по имени и говорила, что ей больно, - пересказывает события того дня со слов своего подзащитного Яндарбаев.

Жанна Ахметова, мама Томирис, уверена в том, что смерть дочери была насильственной. Фото: личный архив Жанны Ахметовой в социальных сетях

- Его признали невиновным. Я даже не знаю что сказать, - написала мама Томирис Жанна Ахметова на своей странице в Инстаграм.

Женщина считает, что Муртаза оправдали лишь потому, что суд проходил с участием присяжных-заседателей:

- Есть большие различия между обычным судом и судом присяжных. Присяжные - это когда рассказываешь историю заново, при этом нельзя рассказывать материалы дела. То есть кто красивее, красочнее рассказал, тот выиграл. Если бы это был обычный суд, его бы осудили, но подсудимый Меджидов понимал это и выбрал суд присяжных.

Ахметова считает, что суд относился к ней предвзято:

- Судья вообще выгнал меня с судебного заседания. Потерпевшую! Я, возможно, виновата в том, что эмоционально реагирую на вранье оппонентов и высказываю это.

Будет ли обжаловать решение суда, Жанна Ахметова пока не сообщила.

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