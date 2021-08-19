Джумаев, который избил ОМОНовцев на митинге, получил 5 лет тюремного заключения

Джумаев слушает приговор в зале суда. Фото: пресс-служба ведомства

19 августа Тверской районный суд Москвы огласил приговор Саид-Мухаммаду Джумаеву, который во время несанкционированного митинга в Москве напал на сотрудников ОМОНа. За время расследования дела он успел поменять имя на Мархиева Микаила Михайловича. Именно оно указано в приговоре.

- Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбытием наказания в колонии общего режима, - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Джумаев - студент МГУ. 23 января 2021 года он пришел на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального и начал драку с представителями правопорядка. Драку сняли на видео: молодой чеченец наносит сильные удары в лица ОМОНовцев.

Его не успели задержать и он скрылся. Мужчина прятался несколько дней, успев сменить имя, но полиция все же его нашла. Его арестовали по время попытки пересечь границу России с Латвией в Псковской области.

В итоге Джумаев прошел по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

ЧТО СКАЗАЛ КАДЫРОВ?

На противоправные действия молодого человека отреагировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он осудил поведение Джумаева.

- Дравшийся на митинге Джумаев повел себя не по-мужски, - заявил Кадыров.

Он добавил, что если он так защищал свои крепкие убеждения, не надо было уходить от закона. Надо брать ответственность за поступки и смело принимать их, а не пытаться сбежать в другую страну.

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По словам политика, ни один житель республики не поддерживает Алексея Навального (подробнее).