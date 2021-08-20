Уровень внедрения финграмотности в школах и детсадах Ставрополья - один из самых высоких в стране

Фото: Олег УКЛАДОВ.

По уровню внедрения финансовой грамотности край оказался в передовиках. Об этом свидетельствуют результаты второго специального мониторинга, составленного по итогам 2019/2020 учебного года. Кстати, в этот раз впервые исследовался уровень внедрения азов финграмотности в дошкольном образовании.

В частности, на Ставрополье 70,1% организаций дошкольного образования реализуют образовательные программы, включающие основы финансовой грамотности, что выше, чем в целом по Российской Федерации (59,9%). Таким образом, охвачено занятиями было почти 45,6 тысячи воспитанников детсадов региона.

Причем почти все организации дошкольного образования обзавелись уже и необходимой инфраструктурой, что является важным условием внедрения основ финансовой грамотности в образовательный процесс. К примеру, информационно-методическими материалами оснащены 93,1% детских садов (в целом по РФ - 85,9%), дающих воспитанникам азы финансовых знаний. Из них наличие необходимого оснащения и оборудования (комплектов развивающих игр по финансовой тематике, помещений для занятий и проектов, оснащения предметно-развивающей среды, мебели, инвентаря и т. д.), показали 89,2% детсада.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Что касается ставропольских общеобразовательных школ, то реализацию образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности, осуществляют почти 600 из них, что составляет 97,5%. Этот показатель заметно больше общероссийского, достигшего пока уровня в 85,6%. Таким образом, среди регионов Российской Федерации Ставрополье занимает шестую позицию. Важно также отметить, что в наших школах финансовая грамотность преподается как в рамках основных образовательных программ, так и в качестве элемента внеурочной деятельности.

Участие в олимпиадах по финансовой грамотности в ходе мониторинга отметили 81,8% образовательных организаций, что также существенно выше, чем в целом по Российской Федерации (41,3%).

- Эти цифры далеко не случайность, а итог планомерной и многолетней работы в рамках краевых программ по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования, - прокомментировал заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов. - Изначально в крае мы решили комплексно подходить к решению вопроса по внедрению в образовательный процесс элементов финграмотности. Потому необходимую подготовку прошли педагоги, было организовано их информационное и методическое сопровождение, образовательные организации - обеспечены необходимой инфраструктурой и оснащением. Более того, финграмотность на Ставрополье давно стала элементом дополнительного образования и творческих состязаний, и мы видим неподдельный интерес детей к таким жизненным темам. Работа на этой ниве однозначно будет продолжена. А такие данные мониторинга мотивируют к тому, чтобы не снижать достигнутых темпов и результатов.

- Как видим, уровень внедрения финансовой грамотности в образовательные программы учебных заведений Ставропольского края - один из самых высоких в России. Важно отметить, что педагоги при этом обеспечены всеми необходимыми информационно-методическими материалами. Вместе с тем мониторинг показал, что не все преподаватели, прошедшие повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по финансовой грамотности, реализуют эти образовательные программы. Над причинами и возможными решениями этой проблемы предстоит работать, - отметил Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Добавим, что показатель внедрения финансовой грамотности в образовательные программы является важным индикатором Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы. Мониторинг был проведен по заказу Банка России при содействии Минпросвещения России и Минобрнауки России.

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