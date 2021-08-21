Смертельная ошибка: инструктор зиплайна вместе с туристом сорвался в пропасть в Дагестане

Фото: скриншот видео

В Дагестане произошел очередной трагический случай в горах. С помоста упал инструктор по зиплайну (скоростному спуску на тросе) в Матласе. По предварительной информации, мужчина после падения с приличной высоты (около 10 метров) скончался.

Инструктор должен был принять туриста, который подъезжал к его площадке. Однако что-то пошло не так, и у специалиста не получилось взяться клиента. Из-за того, что мужчина не был пристегнут страховкой, его потянуло вслед за туристом. Только тот повис, а он упал вниз.

На кадрах видно, что мужчина лежит без движения.

Похожий случай, когда в Дагестане пренебрегали техникой безопасности около обрывов, произошел в начале июля. Две девушки, никак и ни к чему не пристегнутые, качались на качелях прямо над пропастью. Когда они решили затормозить - их выкинуло вниз. Девушек спасла платформа, на которую они упали. Никто не пострадал.

Отмечалось также, что эти качели были предназначены для спокойного качания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долетались: после трагедии в Сулакском каньоне полиция Дагестана сносит все опасные качели

Инстаграм-модели больше не смогут похвастаться завораживающими фото [подробности]