В Дагестане водитель «BMW», забитой наркотиками, устроил смертельное ДТП с двумя полицейскими

Сотрудник МВД ехал в служебную командировку

На трассе «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе Дагестана ночью 22 августа «BMW-Х5» протаранил «Mitsubishi Lancer», ехавшую в попутном направлении. От удара ту отбросило в кювет. Погиб один из водителей. Подробности ДТП рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла в 2:00 на 422-ом километре федеральной автодороги. За рулем «Mitsubishi» в служебную командировку ехал полицейский. Погиб на месте. С ним в машине находился еще один сотрудник органов внутренних дел - он выжил и находится под присмотром врачей.

В брошенной виновником ДТП «BMW» с «подложными» госномерами нашли несколько пакетов с белым порошкообразным веществом - масса каждого около 15 граммов, деньги со следами порошка и противоэпилептичесие лекарства с возбуждающим эффектом, которое часто называют «аптечным наркотиком». Все изъято для экспертизы.

С места аварии водитель уехал на «Ладе Веста», которая приехала за ним вскоре после случившегося. Позднее ее заметили в Бабаюртовском районе. Водитель легковушки - знакомый виновника ДТП, проигнорировал требования сотрудников ДПС остановиться и пытался скрыться. Машина была задержана после непродолжительной погони.

- Принятыми мерами полицейскими водитель и пассажир доставлены в отдел. У них были обнаружены документы на «BMW-Х5», - комментируют в МВД Дагестана.

Во время допроса водитель «BMW» отвечал невнятно, убеждая при этом в своей адекватности. Полицейским сказал, что место аварии не оставлял намеренно, а просто уехал в больницу на осмотр. На вопрос про подозрительный белый порошок ответил, что ничего такого не вез и вообще купил иномарку 3-4 дня назад.

В настоящий момент ведется расследование уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, с оставлением места его совершения». Максимальная санкция которой предусматривает до 12 лет тюремного заключения.

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