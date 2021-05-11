Сам выжил, друзья разбились: подросток на иномарке устроил смертельное ДТП в Дагестане

Фото: пресс-служба МВД РД

В Карабудахкентском районе Дагестана 11 мая произошла смертельная авария с грузовиком. На 809 километре трассы «Кавказ» легковушка «Toyota Camry» врезалась в ехавшую попутно фуру «Renault Magnum». «Toyota» разбилась вдребезги. Показываем кадры с места ДТП:

В иномарке находились трое 17-летних подростков. В их числе и водитель, выживший в столкновении с большегрузом. Двое его друзей погибли на месте от полученных травм. За рулем фуры находился 47-летний уроженец Калмыкии.

В МВД республики «КП-Северный Кавказ» сообщили по факту произошедшего следующее:

- Двое несовершеннолетних пассажиров «Toyota Camry» от полученных травм погибли на месте. Водитель указанного автомобиля, также 17-летний подросток, госпитализирован в одну из больниц Махачкалы. Собран материал для принятия процессуального решения.

Напомним, 30 апреля в Ставропольском крае в аварию с грузовиком попал микроавтобус с баскетбольной командой из школы олимпийского резерва Волгограда. Точно так, как описано выше, легковушка совершила столкновение с попутно следовавшей фурой. В результате пострадала не только «девятка», но и ехавшая по встречной полосе маршрутка. Большегруз после удара опрокинуло на микроавтобус с детьми. Погибли пять девочек в возрасте 12-13 лет.

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