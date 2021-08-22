Дождевой поток уносит машины: стихия обрушилась на Дагестан

Стихия хозяйничала недолго, но привела к серьезным негативным последствиям

После сильнейшего ливня в Левашинском районе Дагестана улицы села Урма стали реками. Местные жители выложили в соцсети видео, как мощный поток дождевой воды уносит припаркованные у домов автомобили.

Видим, как отечественная легковушка спускается под напором воды. По дороге бежит настоящая полноводная грязная река, попав в которую, не выберешься.

Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по республике, стихия хозяйничала недолго, но привела к негативным последствиям.

По уточненной информации, был поврежден один дом, смыло заборы еще десяти. Кроме того, из-за непогоды пострадали пять машин и частично 600 метров дорожного полотна внутрисельской дороги. Сломан забор школы, и в десяти домах нарушено энерго- и газоснабжение. Последствия стихии устраняют спасатели.

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