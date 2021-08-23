Врачи спасли от смерти ставропольчанку, которая лечила онкологию заговорами и настоями от шарлатанки

Если бы самолечение затянулось еще на неделю, врачи вряд ли бы спасли эту пациенку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольский онкодиспансер весной 2021 года обратилась 36-летняя пациентка с запущенной формой рака молочной железы.

Пациенка, пройдя обследование и узнав свой диагноз, отказалась от предложенной специализированной медицинской помощи в онкодиспансере.

Ставропольчанка занялась самолечением, обратившись к знахарке. Лечилась заговорами и настоями, которые «назначала» шарлатанка.

В результате чего драгоценное время было упущено, опухоль продолжала свой рост, как итог – распад опухоли, кровотечение, интоксикация и сильные боли. Только после этого пациентка решила лечиться традиционными методами.

В хирургическое маммологическое отделение диспансера ее доставили в инвалидном кресле.

- Состояние пациентки было оценено как средней степени тяжести, обусловленное токсико-анемическим синдромом, болевым синдромом, астеническим синдромом, – рассказал, спасавший молодую женщину врач-онколог Станислав Луганский, – общее состояние пациентки требовало проведения предоперационной подготовки: переливания крови и ее компонентов, дезинтоксикационной терапии, противоболевой терапии и антибактериальной терапии.

Ставропольские врачи, с трудом стабилизировав состояние женщины, выполнили операцию по удалению опухоли молочной железы.

Оперативное вмешательство завершилось успешно. Опухоль полностью удалили, при этом была выполнена пластическая операция для устранения дефекта тканей с замещением ротированным кожно-жировым лоскутом с передней брюшной стенки пациентки.

Сейчас проводится послеоперационное лечение. Но пациентке предстоит длительный период восстановления. На следующем этапе специалисты будут принимать решение о проведении химио- и лучевой терапии.

- Если бы самолечение затянулось еще на неделю – две, мы вряд ли бы спасли эту пациентку, - уверен Станислав Луганский.

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