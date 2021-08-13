Пациентку со 100% поражением легких вылечили от коронавируса в Дагестане

64-летняя Зазай Гаджиева поблагодарила врачей и вернулась домой к родным. Фото: bcgb05

Грустная история со счастливым концом произошла в дагестанском городе Буйнакск. Еще 12 июля 2021 года в центральную городскую больницу привезли 64-летнюю пациентку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Зазаи Гаджиеву положили в провизорный инфекционный госпиталь, который был развернут на базе Буйнакской центральной больницы. И врачи начали борьбу за жизнь пациентки. Как сообщили в больнице, у пациентки было 95% поражения правого легкого, 100% - левого, а также низкая сатурация 50-60% при норме не менее 95%. После интенсивного лечения в течение месяца медикам госпиталя удалось одержать победу над вирусом. Пациентка выздоровела, ее уже выписали из больницы. Пенсионерка ведет активный образ жизни, например, врачей, которые спасли ей жизнь, она публично поблагодарила на своей личной странице в Инстаграме. - Семья Гаджиевои Зазаи @zazai021157 и общественность Буи накска безмерно благодарны всем врачам, сеестрам и санитаркам ЦГБ г. Буи накск и всех лечебных учреждении республики за высокии профессионализм, чуткость к пациентам, доброту и терпение в исполнении своеи тяжелои работы, - написали они в сети. Ранее «КП» писала истории выздоровевших пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Так, в Пятигорске, в конце декабря 2020 года пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирус. Сначала заболел супруг Виктор Хандога. Задыхающегося пенсионера из обычной забрали на неинвазивное ИВЛ. К счастью, через 10 дней измученный и похудевший мужчина вернулся к жене в палату. В это время за жизнь пенсионерки боролись медики Пятигорска. Валентина Георгиевна, когда узнала, что муж выздоравливает, расплакалась от счастья. Уже в палате супруги вместе преодолевали коронавирус, шли на поправку. Пара прожила вместе 50 лет и к «Золотой свадьбе» победила коронавирус. Врачи решили сделать им подарок – выписали из стационара в день свадьбы, чтобы счастливые супруги смогли провести этот день в кругу детей и внуков. Еще один счастливый случай произошел в Карачаево-Черкесии. Туда в реанимацию в тяжелом состоянии с двухсторонней полисегментарной пневмонией, одышкой, кислородной недостаточностью поступила 99-летняя пациентка. Благодаря стараниям врачей и воли к жизни самой россиянки, ей удалось добиться регресса заболевания. Когда долгожительницу перевели в терапевтическое отделение, с учетом ее почтенного возраста к ней приставили индивидуальный пост. Спустя месяц 99-летняя выздоровели и вместе с родственниками уехала домой.

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