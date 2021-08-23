Посетители увидели ужасную парочку на кладбище. Вот кто они

Молодые люди якобы "участвовали в челлендже" Фото: Иван МАКЕЕВ

На кладбище в Железноводске горожане обнаружили странную парочку. Молодые люди гуляли по территории в чем мать родила. Голых людей заметили случайные автомобилисты, которые ехали мимо кладбища. Свой поступок обнаженные объясняли участием в челлендже, но в чем его суть - не могли пояснить. Однако они думали, что таким образом заработают миллион долларов.

Фото с места ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Представитель ГУ МВД по Ставропольскому краю пояснил сайту stav.kp.ru, что недовольные прохожие вызвали полицию. Они сообщали, что нарушители ведут себя неадекватно. Даже участковый, прибывший на место, не смог вразумить парочку. Мужчина и женщина даже оказали сопротивление при задержании.

- Указанные граждане не реагировали на замечания и требования полицейских прекратить противоправные действия и оказывали сопротивление при задержании. В соответствии с законом «О полиции» правоохранители применили к ним специальные средства – наручники, - сообщили в полиции.

Нарушителей доставили в отдел. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". А женщину отправили в медицинское учреждение. Источник "КП-Ставрополь", знакомый с ситуацией, пояснил, что задержанная состоит на учете из-за проблем с душевным здоровьем. До инцидента в больнице она не содержалась.

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