Вице-премьер России Александр Новак: «У Северного Кавказа большой курортный и аграрный потенциал»

Александр Новак выделил ряд особенностей СКФО. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Участники совещания, которое провел на Ставрополье заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северный Кавказ, обсудили социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа.

По словам вице-премьера, «проблематика региона находится в фокусе постоянного внимания руководства страны. Важных результатов удается достигать и на региональном уровне».

- Хочу поблагодарить глав регионов, вы делаете большую работу, - сказал он. - Считаю, что моя основная задача - помочь развивать ваши регионы, выполнять планы, которые вы уже наметили, координировать взаимодействие с правительством РФ.

Александр Новак выделил ряд особенностей Северного Кавказа. В числе преимуществ он назвал высокий курортный и сельскохозяйственный потенциал, важное геостратегическое расположение. Среди стратегических целей развития - увеличение валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, реализацию крупных проектов.

- У Северного Кавказа есть огромный потенциал для развития и ряд конкурентных преимуществ, - подчеркнул вице-премьер РФ.

Говорили на совещании и о разработке моделей экономического развития регионов СКФО. Соответствующее поручение было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во время рабочей поездки в Ставропольский край в июне. Основным результатом применения этих моделей должно стать увеличение числа новых рабочих мест в регионах СКФО. Это станет залогом комплексного социально-экономического роста.

Как сказал губернатор Ставрополья, «в крае в соответствии с методиками Минэкономразвития РФ уже разработана региональная модель экономического развития с горизонтом до 2030 года»:

- Мы делаем ставку на крупные инвестпроекты в сфере «зеленой» энергетики, промышленности, сельского хозяйства, санаторнокурортной отрасли. Уже сейчас в этих направлениях в различной стадии реализации более десятка проектов общей стоимостью около 80 млрд рублей. Мы планируем, что в целом к 2030 году в экономике региона будет создано до 35 тысяч новых рабочих мест, а ВРП региона превысит 1,5 триллиона рублей.