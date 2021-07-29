Вице-премьер РФ Александр Новак провел на Ставрополье совещание по вопросам развития Северного Кавказа

В рамках рабочей поездки на Ставрополье Заместитель Председателя правительства РФ Александр Новак, курирующий Северный Кавказ, провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В нем приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка, Мминистр экономического развития РФ Максим Решетников, министр энергетики РФ Николай Шульгинов,представители федеральных ведомств, главы регионов Северного Кавказа, в их числе – губернатор Ставропольского краяВладимир Владимиров.

Открывая совещание, Александр Новак отметил, что проблематика Северного Кавказа находится в фокусе постоянного внимания руководства страны.

Важных результатов удается достигать и на региональном уровне.

– Хочу поблагодарить глав регионов, вы делаете большую работу, – сказал он. – Считаю, что моя основная задача помочь развивать ваши регионы, выполнять планы, которые вы уже наметили, координировать взаимодействие с Правительством РФ.

Александр Новак выделил ряд особенностей Северного Кавказа. В числе преимуществ он отметил высокий курортный и сельскохозяйственный потенциал, важное геостратегическое расположение.Среди стратегических целей развития – увеличение валового регионального продукта, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, реализацию крупных проектов.

– У Северного Кавказа есть огромный потенциал для развития и ряд конкурентных преимуществ, – подчеркнулвице-премьер РФ.

Максим Решетников в своём выступлении коснулся темы разработки моделей экономического развития регионов СКФО. Соответствующее поручение было дано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во время рабочей поездки в Ставропольский край в июне. Министр поблагодарил региональные управленческие команды, которые уже выполнили эту задачу. В их числе Максим Решетников отметил Ставропольский край.

Он подчеркнул, что основным результатом применения этих моделей должно стать увеличение числа новых рабочих мест в регионах СКФО. Это станет залогом комплексного социально-экономического роста.

– Целью являются новые рабочие места, инвестиции – это средства её достижения, – сказал Максим Решетников.

В ходе совещания губернатор Владимир Владимиров поднял вопросы, связанные с необходимостью увеличения федерального бюджетного инвестирования в объекты на Северном Кавказе.

Глава Ставрополья прокомментировал повестку состоявшегося обсуждения:

– На Ставрополье в соответствии с методиками Минэкономразвития РФуже разработана региональная модель экономического развития с горизонтом до 2030 года.Мы делаем ставку на крупные инвестиционныепроекты в сфере «зелёной» энергетики, промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортной отрасли. Уже сейчас в этих направлениях в различной стадии реализации более десятка проектов общей стоимостью около 80 миллиардов рублей. Мы планируем, что в целом к 2030 году в экономике региона будет создано до 35 тысяч новых рабочих мест, а ВРП региона превысит 1,5 триллиона рублей.