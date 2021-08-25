Экс-глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Фрагмент оперативной съемки задержания экс-министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова Фото: СУ СК России

Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, которого задержали в феврале по делу о столкновениях полиции с протестующими на митинге из-за передачи приграничных земель Чечне.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в феврале 2021 года в Назрани в своем собственном доме задержан бывший министр внутренних дел Республики Ингушетия Ахмед Погоров.

Мужчина находился в межгосударственном розыске по делу о несогласованных массовых акциях в 2019 году. Уголовное дело расследует Главное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным следствия, 26 марта 2019 года в городе Магас жители провели массовый митинг. Изначально акция была согласована с властями, но к вечеру переросла в неконтролируемую протестную акцию и продолжилась на следующий день.

- Участники акции применяли насилие и угрожали жизни представителей власти, - считают следователи.

Тогда во время потасовок пострадало больше 60 полицейских. Погоров был одним из участников митинга. И по версии следствия, был главным организатором насильственных действий.

После митингов задержали 47 человек. Дела 42-х с обвинительными заключениями уже направили в суд. 33 подсудимым вынесли приговоры.

После задержания Поговору предъявили обвинения как организатору насилия по отношению к представителю власти, опасного для его жизни и здоровья. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.

Ахмед Погоров был назначен министром МВД Ингушетии в марте 2002 года и проработал в своей должности год.