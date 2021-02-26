В Назрани в своем собственном доме задержан бывший министр внутренних дел Республики Ингушетия Ахмед Погоров. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Погоров находился в межгосударственном розыске по делу о несогласованных массовых акциях в 2019 году. Уголовное дело расследует Главное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.По данным следствия, 26 марта 2019 года в городе Магас жители провели массовый митинг. Изначально акция была согласована с властями, однако к вечеру переросла в неконтролируемую протестную акцию и продолжилась на следующий день.- Участники акции применяли насилие и угрожали жизни представителей власти, - считают следователи.Во время потасовок пострадало больше 60 сотрудников правоохранительных органов. Погоров был одним из участников митинга и, как полагает следствие, был главным организатором насильственных действий.После митингов задержали 47 человек. Дела 42-х с обвинительными заключениями уже направили в суд. 33 подсудимым вынесли приговоры.После задержания Поговору предъявили обвинения как организатору насилия по отношению к представителю власти, опасного для его жизни и здоровья. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.Ахмед Погоров был назначен министром МВД Ингушетии в марте 2002 года и проработал в своей должности год.Напомним, 26 сентября 2018 года экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор об установлении административной границы между республиками, которая не была четко определена с момента распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Когда соглашение было ратифицировано парламентом Ингушетии, в Магасе начались акции протеста, которые продлились несколько дней. Протестующие требовали вынести закон о границе на республиканский референдум. Конституционный суд Ингушетии даже признал соглашение о границе несоответствующим Конституции республики, однако позже это решение было отменено Конституционным судом России.Протесты после паузы возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией. Ахмед Погоров был активным участником протестов и не раз выступал с открытыми заявлениями от лица митингующих против новой границы с Чечней. На встречу с экс-министром даже приезжал Рамзан Кадыров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Это вообще Россия?\\"Спецкор \\"КП\\" Владимир Ворсобин разбирался, что происходит в Ингушетии и соседней с ней Чечне (подробнее)