«Если пойдет, хана нам будет!»: в Дагестане игуана парализовала движение на трассе, шокировав своим видом

После долгих наблюдений кто-то за кадром предложил поймать «чудовище»

На подъезде к дагестанскому городу Кизилюрт медленно ползущая по трассе игуана приковала к себе внимание водителей, заставив тех забыть о своих делах. Долго мужчины рассматривали ящерицу, пытаясь подобрать ей название.

- Смотрите, да, на эту вещь! Какая огромная. Метр с чем-то длина. Ой, если пойдет, хана нам будет! - комментирует увиденное мужчина, явно очень удивленный. - Первый раз такое вижу. Вот она страшная.

После продолжительных наблюдений кто-то за кадром предложил поймать «чудовище».

- Сама в шоке на трассе. Че за шум, гам, - забавно описывает переживания игуаны автор видео. - Еще дорогу перейдет, задавят ее.

В одной из легковушек парень взял ковер. Точно сетями он накрыл им ящерицу, а после попытался взять ту на руки. Очевидцы очень переживали: «Смотри, цапнет еще!».

Игуану с трассы забрали. Куда? Точно не известно. В сети пишут, что она могла сбежать из зоопарка, а значит вернуть ее нужно именно туда. Возможно, люди из ролика так и поступили.

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