Житель Ставрополья с кусачками для ногтей ограбил таксиста и АЗС: как он дошел до такого

Сергей Ч. - до и после развода

Сергею Ч. из Буденновска — 32 года. Рано женился, но это, возможно, даже было самое лучшее время для него. В 24 года у мужчины были две дочки, скромная работа и семья. Но ставропольчанин решил развестись — и после этого у него в жизни началась черная полоса. Длиной в 6 лет.

Сергей с бывшей супругой

Первый тревожный звоночек прозвучал в ноябре 2015 года. В час ночи полицейские заметили на улице подозрительного гражданина. Тогда они еще не узнавали Сергея по шаткой походке и едкому запаху изо рта, потому попросили его представиться. На что получили, мягко говоря, отказ. Грязного и пьяного мужчину забрали в отдел, в соответствии с решением суда за сутки выходили в СИЗО и отпустили.

Сергей Ч.

Через год Сергей снова стоял в зале заседания Буденновского городского суда и выслушивал приговор по своему первому уголовному делу. Мужчина обчистил очередную возлюбленную, которая впустила его жить в свой дом. Он выкрал банковскую карту, где было 70 тысяч рублей, и сбежал. Обвиняемого спасло признание вины, в сентябре 2017 года его приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения.

Но не успел судья зачитать приговор по этому уголовному делу — нашлось новое. Сергей познакомился с дамой и стал за ней наблюдать. В магазине он запомнил пароль от ее карты, а когда они сидели на лавочке и спутница удалилась, чтобы справить нужду — вытащил два телефона и пластмасску. На ней было 25 тысяч рублей. После свидания он обналичил средства, поехал в Ставрополь — и так сильно напился, что не смог вспомнить ни таксиста, которому заплатил 6 тысяч рублей за автопрогулку по городу, ни баню, в которой просадил большую часть остатка. На утро Сергей пошел к бывшей супруге и подарил украденные телефоны.

Сергей Ч.

В колонии-поселении мужчина пробыл два года. Такое нечасто бывает, но в камеру его доставили конвоиры — обычно осужденные сами приезжают к месту отбывания наказания.

Сергей после своих любовных преступлений искал девушку, которая не будет врать

Освободившись осенью 2019 года, Сергей неслабо погулял. Порой даже не хватало выпивки. Потому пришлось идти на новое преступление. В апреле 2020 года он с другом Юрой проник во двор их земляка, у которого были большие запасы вина в погребе. Тактика простая: Юра тащит 19-литровую бутылку к забору — Сергей принимает. Так они вытащили почти 190 литров вина из молдавского винограда. Пока их не заметил хозяин дома и не задержал. Юрий получил 1,5 года условного срока, Сергей - год.

Сергей Ч.

Но апогея криминальное величие Сергея достигло в 2021 года. За несколько месяцев до этого ограбления его дважды ловила полиция за правонарушения — судьба всячески предупреждала, но он не слушал.

Весной в Буденновске мужчина ни с того ни с сего потребовал таксиста остановить машину. Сергей стал вымогать деньги, а для убедительности вытащил — книпсеры. В простонародье — кусачки для ногтей. Таксиста, однако, это не впечатлило. Тогда обвиняемый схватил телефон с панели и убежал — оставив таксиста и другого пассажира одних. Мужчина следом заскочил в ближайшую заправку и выхватил из рук продавца 250 рублей, которые ему только что передал клиент. Выбежав из здания, он увидел, что его уже ждал старший инспектор ДПС. Который задержал преступника под его богатые на мат возгласы. Многое из сказанного, конечно, было адресовано полицейскому.

На этот раз Сергею Ч. вменяли две статьи — "Грабеж" и "Оскорбление представителя власти". Если раньше суд щадил своего постоянного посетителя — на этот раз ему дали два года и восемь месяцев строгого режима.