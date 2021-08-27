Оно пройдет в рамках международного форума «Армия-2021» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиашоу в Ставрополе 27 августа 2021 будет проходить несколько дней, оно является часть программы международного фестиваля «Армия-2021».

- Гордость нашей авиации – вертолеты МИ-8 и МИ-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25 – совершат пролёт над площадью святого Князя Владимира. «Авиапарад» состоится 27 и 29 августа. А пока ведутся тренировочные полеты, - рассказал подписчикам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Также он отметил, что есть неосведомленные о шоу местные жители. Они могут испугаться, но в таком случае надо просто посмотреть новости - и все встанет на свои места.

Мероприятия пройдут на площади Ленина, в музее «Россия - моя История» и парке «Патриот». Шоу откроется торжественной церемонией с выступлением командующего войсками Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым и градоначальниками региона.

Также зрители увидят показательные выступления рукопашного боя.

А конкретнее:

27 августа – площадь Ленина

10:00 – 14:00 – Свободное посещение выставки военной техники.

10:00 – Торжественное открытие Международного военно-технического форума «Армия 2021».

10:30 – Телемост с командующим войсками Южного военного округа генералом армии Александром Дворниковым.

10:40 – Пролет военно-транспортной авиации.

10:40 – Демонстрация приемов рукопашного боя.

10:50 – Вальс бронеавтомобилей «ГАЗ-2330» («Тигр»).

11:00 – 12:30 – Концерт от творческих коллективов.

28 августа – музей «Россия – моя история», парк «Патриот»

10:00 – 14:00 – Свободное посещение экспозиции военной техники.

9:30 – 10:00 – Осмотр командующим армии парка «Патриот», выставка военной и специальной техники, выставка вооружения и экипировки.

10:00 – Посещение музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история».

10:40 – Демонстрация приемов рукопашного боя.

10:50 – Концерт артистов Дома офицеров Ставропольского гарнизона.

29 августа – площадь Ленина

10:00 – 14:00 – Свободное посещение экспозиции военной техники.

12:00 – Демонстрация приемов рукопашного боя.

12:15 – Концерт артистов Дома офицеров Ставропольского гарнизона.

14:00 – Торжественная передача в Ставропольский государственный историко-культурный музей-заповедник им. Прозрителева и Праве на хранение боевого знамени 320-й стрелковой Енакиевской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

14:20 – Пролет военно-транспортной авиации.