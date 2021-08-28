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Происшествия28 августа 2021 11:41

В Дагестане полуторагодовалая девочка выпила бензин-растворитель и скончалась

Малышка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Девочка поступила в состоянии клинической смерти

Девочка поступила в состоянии клинической смерти

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в дагестанском городе Кизляр. Там в больницу доставили полуторагодовалую девочку с сильным химическим отравлением.

Малышка выпила растворитель уайт-спирит. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Девочка поступила в состоянии клинической смерти. Полуторагодовалая малышка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы.

Как сообщили в ведомстве, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти девочку.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Дагестане медики борются за жизнь пострадавших при хлопке газа детей. Инцидент произошел накануне в Махачкале. У одного мальчика ожоги 55% поверхности тела, у второго — 45%. Сейчас дети находятся в реанимации.

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