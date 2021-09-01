Не смог остаться в профессии: что стало с адвокатом единственного выжившего террориста в Беслане

Это было самое громкое разбирательство десятилетия. И самое скандальное из всех в республике

События в Беслане 1-3 сентября 2004 года навсегда изменили жизнь Северной Осетии. Никогда с тех пор торжественная линейка в школах не проводилась как у всех - 1 числа. Все три дня здесь объявляют траурными. В России 3 сентября стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Через 17 лет после трагедии «КП-Северный Кавказ» вспоминает, как вершился суд над единственным выжившим боевиком Нурпашой Кулаевым. Это было самое громкое разбирательство десятилетия. И самое скандальное из всех в республике.

Школа №1 города Беслан после теракта превратилась в руины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стать «адвокатом дьявола»

Под стрельбу из автоматов 1 сентября 2004 года террористы согнали всех, кто был на линейке, в школьный спортзал, который сразу заминировали. Боевик Руслан Хучбаров, известный по кличке «Полковник», требовал встречи с президентами Северной Осетии, Ингушетии и немедленного вывода войск из Чечни. Этого не случилось.

Штурм. 3 сентября 2004 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заложники терпели невыносимые условия: больше 1100 человек задыхались в закрытом помещении без воды и еды. Как известно, на третий день теракта в спортивном зале сдетонировала бомба, уничтожившая часть школы и убившая сотни человек. Всего при захвате бандой Шамиля Басаева погибли 314 заложников, в том числе 186 детей. Ранения получили 728 пленников и жителей Беслана, а также 55 сотрудников ФСБ, милиции и военнослужащих.

Похоронная процессия в Беслане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После штурма, когда выживших разместили по больницам, а погибших увезли в морг, Беслан погрузился в непроглядную тьму. Убитые горем семьи не знали, как дальше жить. Все, чего они хотели - это узнать истинных виновников трагедии и устроить самосуд над единственным выжившим террористом. Им оказался 23-летний Нурпаша Кулаев. Непримечательный юноша из чеченского села.

Голыми руками жители Беслана обещали растерзать его. Но наказание для Кулаева предстояло избрать суду. С самого начала было понятно, что процесс будет изматывающе долгим, учитывая объем дела — 105 томов, число потерпевших — 1312 человек и свидетелей — больше трехсот. Но самым сложным оказалось просто запустить процесс, потому что никто в республике не соглашался становиться «адвокатом дьявола».

Единственный выживший боевик. Стоп-кадр: оперативная съемка ФСБ

Скажем сразу, что, по официальной информации, все боевики, за исключением Кулаева, были уничтожены. Но сколько же их было - точно не известно. Даже в приговоре число захватчиков бесланской школы не указали.

Здание школы после взрыва бомбы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Кто-то должен защищать этого подонка!»

3 мая 2005 года президенту Адвокатской палаты Северной Осетии пришло определение Верховного суда республики о назначении Кулаеву адвоката. Лимит отсрочек уже был исчерпан и нужно было срочно найти того, кто станет представлять интересы подсудимого.

Именно в этот день 26-летний Альберт Плиев дежурил по адвокатской конторе «Центральная» во Владикавказе. По правилам, он был обязан явиться к следователю, прокурору или судье, чтобы представлять интересы задержанного, обвиняемого или подсудимого. Поэтому не мог Плиев отказаться от того, чтобы защищать и Нурпашу Кулаева.

Фото: личная страница Альберта Плиева в соцсети

- Мы договорились с ним. Ведешь процесс как положено, как обычный процесс. Я сказал ему, что все прекрасно понимают, ты не по своей воле там присутствовать будешь. Кто-то должен защищать этого подонка! - делится с «КП-Ставрополь» своими воспоминаниями президент Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев. - Никому не понять, в каком шоковом состоянии был народ. Как они должны относиться к человеку, который этого нелюдя защищает?

«Невиновен»

17 мая 2005 года Нурпаша Кулаев первый раз предстал перед судом под защитой Плиева. Все дальнейшее разбирательство, особенно во время прений, Нурпашу охранял конвой на тот случай, если присутствующие решат устроить самосуд. Не все в Осетии приняли и то, что Альберт Плиев реализует право подсудимого на защиту, а не оправдывает преступление.

Особенно напряженной обстановка в зале Верховного суда республики стала во время завершения прений сторон в феврале 2006 года. Кулаев тогда принес соболезнования потерпевшим, но заявил о своей невиновности. Альберт Плиев в подтверждение слов доверителя указал суду на нехватку в деле реальных доказательств, подтверждающих его вину.

- Никто из допрошенных здесь потерпевших и свидетелей не видел в руках у моего подзащитного оружия, никто не показал на него и как на совершившего убийство. Более того, некоторые из потерпевших утверждали, что на них оказывается давление, так где гарантия того, что давление не оказывалось на моего подзащитного? - говорил Плиев.

Адвокат утверждал, что Нурпашу никто не считал боевиком, а просто он жил с террористами, в числе которых был его старший брат. Это ему подтвердили несостоявшаяся смертница Зарема Мужихоева (осуждена на 20 лет за попытку совершения теракта в Москве) и Рустам Ганиев (отбывает пожизненное заключение за организацию взрыва в Моздоке). Оба они сказали, что никогда не видели оружия в руках Кулаева.

По словам президента Адвокатской палаты Северной Осетии, иначе Альберт Плиев поступить не мог, потому что нет ничего хуже для адвоката, чем выполнять свои обязанности фиктивно.

И тем не менее после 8 месяцев судебного процесса 26 мая 2006 года Верховный суд во Владикавказе признал Нурпашу Кулаева виновным по ряду статьей. В том числе терроризм, убийство двух и более человек, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. И приговорил его к высшей мере наказания - смертной казни. Но ввиду моратория, ее сменили на пожизненное заключение в колонии особого режима. Сегодня Кулаев находится в тюрьме «Полярная сова».

Ушел из профессии

В разговоре с коллегами Альберта Плиева в Северной Осетии мы узнали, что тот уже больше 5 лет не живет в республике. При этом президент Адвокатской палаты Марк Гаглоев не связывает его переезд с судебным процессом над боевиком из Беслана.

- Уехал в Москву, потому что там возможностей больше, - сказал собеседник.

В анкете столичного агентства мы нашли отзыв о работе Плиева, оставленный летом 2020 года:

- Плиев Альберт Альбертович, как я убедился на собственном опыте, действительно знает все закоулки закона, связанные с жилищными проблемами. Сперва мне даже показалось, что мою проблему решить никто не сможет, но этот человек оказался более умелым, чем я считал изначально. Хотелось бы от всей души поблагодарить данного специалиста, ибо он этого точно этого заслуживает.

Однако, как нам удалось выяснить, Альберт Плиев уже ушел из профессии. Адвокатский статус его прекращен. Мы сумели найти Плиева в Москве, но разговаривать на тему Беслана он отказался...

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