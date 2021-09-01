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Общество1 сентября 2021 1:00

Сторонятся даже маньяки: как сейчас живет единственный выживший бесланский террорист

«КП» рассказывает биографию Нурпаши Кулаева - участника кровавого захвата школы в 2004 году
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Нурпаша Кулаев поехал в Северную Осетию со старшим братом, входившим в банду Шамиля Басаева. Скрин-фото: оперативная съемка ФСБ

Нурпаша Кулаев поехал в Северную Осетию со старшим братом, входившим в банду Шамиля Басаева. Скрин-фото: оперативная съемка ФСБ

Прошло 17 лет после захвата школы №1 в Беслане. «КП» рассказывает биографию Нурпаши Кулаева - единственного оставшегося в живых боевика.

Родился Кулаев 28 октября 1980 года в чеченском селе Энгеной. Там же вырос, закончил 10 классов школы и женился на местной девушке Жанне, родившей ему в дальнейшем двоих сыновей. К уголовной ответственности до захвата школы в Северной Осетии Кулаев не привлекался.

В 2003 году мать привезла Нурпашу с женой Жанной к старшему сыну. Ханпаша Кулаев жил в Ингушетии с боевиками из банды Руслана Хучбарова, известного как «Полковник». По словам матери братьев Кулаевых, Нурпашу никто не трогал, потому что ваххабитом он не был и доверия потому не вызывал. Но брат Ханпаша позаботился о том, чтобы в Беслан его младшего брата взяли с собой.

Во время допроса на суде - уже после того, как произошел теракт, Нурпаша отвечал, что его привезли туда насильно и заставили взять в руки оружие. Уверял, что ни в кого не стрелял и на его руках нет крови. А бомба в спортивном зале сдетонировала перед штурмом, с его слов, по вине спецслужб, чей снайпер убил боевика, который стоял на кнопке взрывного устройства.

Альберт Плиев неоднократно консультировал своего доверителя во время заседания

После этого Нурпаша вернулся на свой пост в столовую, а потом попытался бежать, выпрыгнув в окно. Оказавшись в толпе, он надеялся незаметно покинуть территорию. Но выжившие заложники узнали в нем террориста, и Кулаев был задержан.

В Верховном суде Владикавказа интересы единственного выжившего бесланского боевика представлял местный адвокат Альберт Плиев. После 8 месяцев судебного процесса и двух дней оглашения приговора суд назначил Кулаеву пожизненное заключение, которое он отбывает по сей день в ИК-18 «Полярная сова». Там, в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО, содержатся самые страшные российские преступники.

Бесланский террорист должен был делить камеру с «битцевским маньяком» Александром Пичушкиным. Но даже этот злодей наотрез отказался становиться соседом боевика-детоубийцы. Угрожая расправиться над Кулаевым, Пичушкин добился перевода в отдельную камеру. С тех пор Нурпаша сидит один.

По правилам «Полярной совы», через 10 лет отбывания наказания заключенный может ходить на свидания с близкими. Кулаев находится в колонии даже больше этого срока, но ни разу не воспользовался такой возможностью. Журналистам он говорил, что все бы отдал за минуту рядом с женой и детьми. Но при этом не хочет, чтобы они из Чечни ехали ради него в самую северную российскую тюрьму. Кулаев признавался, что видел лица убитых детей по ночам и очень сожалеет о случившемся. И сказал, что надеется однажды выйти на свободу, чтобы воссоединиться с семьей.

- Если меня кто-то ждет, я готов 1000 лет быть здесь, - ответил Нурпаша.

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