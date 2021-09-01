Нурпаша Кулаев поехал в Северную Осетию со старшим братом, входившим в банду Шамиля Басаева. Скрин-фото: оперативная съемка ФСБ

Прошло 17 лет после захвата школы №1 в Беслане. «КП» рассказывает биографию Нурпаши Кулаева - единственного оставшегося в живых боевика.

Родился Кулаев 28 октября 1980 года в чеченском селе Энгеной. Там же вырос, закончил 10 классов школы и женился на местной девушке Жанне, родившей ему в дальнейшем двоих сыновей. К уголовной ответственности до захвата школы в Северной Осетии Кулаев не привлекался.

В 2003 году мать привезла Нурпашу с женой Жанной к старшему сыну. Ханпаша Кулаев жил в Ингушетии с боевиками из банды Руслана Хучбарова, известного как «Полковник». По словам матери братьев Кулаевых, Нурпашу никто не трогал, потому что ваххабитом он не был и доверия потому не вызывал. Но брат Ханпаша позаботился о том, чтобы в Беслан его младшего брата взяли с собой.

Во время допроса на суде - уже после того, как произошел теракт, Нурпаша отвечал, что его привезли туда насильно и заставили взять в руки оружие. Уверял, что ни в кого не стрелял и на его руках нет крови. А бомба в спортивном зале сдетонировала перед штурмом, с его слов, по вине спецслужб, чей снайпер убил боевика, который стоял на кнопке взрывного устройства.

После этого Нурпаша вернулся на свой пост в столовую, а потом попытался бежать, выпрыгнув в окно. Оказавшись в толпе, он надеялся незаметно покинуть территорию. Но выжившие заложники узнали в нем террориста, и Кулаев был задержан.

В Верховном суде Владикавказа интересы единственного выжившего бесланского боевика представлял местный адвокат Альберт Плиев. После 8 месяцев судебного процесса и двух дней оглашения приговора суд назначил Кулаеву пожизненное заключение, которое он отбывает по сей день в ИК-18 «Полярная сова». Там, в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО, содержатся самые страшные российские преступники.

Бесланский террорист должен был делить камеру с «битцевским маньяком» Александром Пичушкиным. Но даже этот злодей наотрез отказался становиться соседом боевика-детоубийцы. Угрожая расправиться над Кулаевым, Пичушкин добился перевода в отдельную камеру. С тех пор Нурпаша сидит один.

По правилам «Полярной совы», через 10 лет отбывания наказания заключенный может ходить на свидания с близкими. Кулаев находится в колонии даже больше этого срока, но ни разу не воспользовался такой возможностью. Журналистам он говорил, что все бы отдал за минуту рядом с женой и детьми. Но при этом не хочет, чтобы они из Чечни ехали ради него в самую северную российскую тюрьму. Кулаев признавался, что видел лица убитых детей по ночам и очень сожалеет о случившемся. И сказал, что надеется однажды выйти на свободу, чтобы воссоединиться с семьей.

- Если меня кто-то ждет, я готов 1000 лет быть здесь, - ответил Нурпаша.

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