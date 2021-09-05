Катер с семью туристами, направлявшийся в Махачкалу, пропал в море

Сотрудники МЧС начали поисковые мероприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГУ МЧС по Астраханской области приступило к поиску группы туристов, которые двигались на катере "Корвет-750-А" в Махачкалу. На борту находится семь человек, передает пресс-служба ведомства.

В последний раз катер видели сотрудники пограничного управления 31 августа - когда тот выходил из Волго-Каспийского морского судоходного канала. Через три дня туристы созванивались с родственниками, но потом связь оборвалась.

- По состоянию на 5 сентября местонахождение плавсредства и людей неизвестно. Главным управлением информация доведена до МСКЦ ФГБУ «Администрация морских портов Каспийского моря» в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий, - сказано в сообщении ГУ МЧС по Астраханской области.

Ситуация на контроле у главного управления МЧС России. Отмечается, что перед выходом в плавание туристы не зарегистрировали свою группу.

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