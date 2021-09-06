Силовики в Ингушетии задержали четырех сторонников ИГ*, готовивших теракты

В средствах связи правоохранители обнаружили переписку с членами террористической организации, подтверждающая их преступные намерения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ФСБ задержали четырех сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ*. Выяснилось, что злоумышленники готовили теракты в Ингушетии, в том числе планировали нападения на полицейских с использованием взрывных устройств.

Правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства.

У злоумышленников также обнаружили переписку с членами террористической организации, подтверждающая их преступные намерения.

Против четырех жителей Ингушетии возбудили уголовные дела по статьям: «Участие в деятельности террористической организации», «Несообщение о преступлении», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации».

В числе задержанных два жителя Сунжи, которые дали присягу верности лидеру ИГ*.

Двое других жителей региона согласились оказывать пособническую помощь в виде участия в поиске мест размещения лагеря для скрытого нахождения участников террористической организации. Все злоумышленники сейчас находятся под стражей.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Ставропольском крае силовики при проведении антитеррористической работы выявили и поймали завербованного в ИГИЛ* - запрещенную в России террористическую организацию, местного жителя.

По информации силовиков, мужчина готовился совершить теракт. Против ставропольца завели уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию «Исламское государство» террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.