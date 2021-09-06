Дождю пора остановиться: синоптики рассказали, когда в Ставрополь вернется хорошая погода

Ждать солнечную погоду осталось недолго Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 1 сентября в Ставрополе было по-летнему жарко - столбики термометров показывали +27,7 градусов. Но уже через три дня температура воздуха опустилась до +8, и начались проливные дожди. С тех пор за окном хмурая осень.

В Ставрополе уже выпало 67% нормы осадков в сентябре - 33 мм при норме в 48. Когда вернется теплая солнечная погода, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков.

По их данным, 7 сентября еще прогнозируется дождь и не больше +18 градусов. На следующий день воздух прогреется до +21. Осадков уже не обещают, будет ясная погода. Солнечно, по прогнозу, и 9 сентября. Столбики термометров поднимутся до значения +22 градуса. В пятницу, 10 числа, станет еще теплее - воздух прогреется до +24. В выходные дни снова передают дождь. В субботу обещают до +23 градусов, в воскресенье до +20.

Кстати, самое холодное 6 сентября в Ставрополе было в 1997 году, когда столбики термометров опустились до +3,7 градусов. А самое теплое - в 2015 году. Воздух тогда раскалился до +35 градусов.