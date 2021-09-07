«Таких домов на рынке мало»: в Ставрополе рядом с лесом возводят малоквартирный жилой комплекс

Поблизости - скверы, парк, лес. Фото: evilin.ru

Рынок недвижимости Ставрополья богат предложениями. По данным риелтеров, покупатели чаще всего ищут квартиры с индивидуальным отоплением, близостью торговой и образовательной инфраструктур - магазинов, рынков, школ, детсадов.

В Северо-Западном районе города один из жилых комплексов, удовлетворяющих этим запросам, - ЖК «Мелодия» от строительного холдинга «Эвилин». Купив здесь квартиры, люди получили комфортное жилье в развитом районе.

Дом - вдалеке от трассы. Фото: evilin.ru

- Здесь поблизости скверы, парк, лес. Радует возможность прогуляться недалеко от дома с дочкой, подышать свежим воздухом. По ночам не беспокоит шум дорог, так как дом вдалеке от трассы, - радуется собственник квартиры в ЖК «Мелодия» Ангелина Самохина.

Однако не все жильцы довольны. Недавно рядом с ЖК «Мелодия» началось строительство двух новых высоток. В Instagram застройщику стали приходить жалобы, а одна из собственниц, работающих в СМИ, даже воспользовалась этой возможностью, чтобы в своем издании высказаться об «обмане» со стороны строительной компании: мол, в проекте планировался паркинг, а теперь дома. «Переплатили за красивый вид 180 тысяч рублей», а теперь высотки закроют его и «обвалят» цену квартиры.

Район - не перенаселенный, с близкой доступностью природы и социальной инфраструктуры. Фото: evilin.ru

- Покупая квартиру, собственник должен отдавать себе отчет, что может изменится план города и ни один застройщик не гарантирует, что на соседнем участке что-то не поменяется, если, конечно, там не течет река, - говорит риелтор Юрий Свиридов. - Планы - это не догма, они меняются, проекты тоже. Земля может быть продана. «Красивый вид» - это не то, что оговаривается в договорах купли-продажи. Застройщик не может отвечать за неизменность окружающего дом пространства. Цена зависит только от многих факторов. Что касается падения стоимости квартир из-за строительства нового комплекса поблизости, то это заблуждение. Квартиры в «Мелодии» в момента старта продаж и до сегодняшнего дня подорожали почти вдвое. На стадии котлована 1 кв.м тут стоил в среднем 38 000 рублей, сейчас - уже 60 000 и выше. И спрос на квартиры тут остается высоким. В ЖК «Мелодия» - индивидуальное отопление, теплые полы, остекленные лоджии и предчистовая отделка. Таких домов на рынке мало. И район здесь действительно отличный, не перенаселенный, с близкой доступностью природы и социальной инфраструктуры. Неудивительно, что у жителей Ставрополя существует повышенный спрос на то, чтобы именно здесь поселиться.

Малоквартирный объект будет состоять всего из 198 квартир. Фото: evilin.ru

ЖК «Мелодия 3» - отклик застройщика на интерес жителей города к жизни в этом районе.

- Это малоквартирный объект, который будет состоять всего из 198 квартир, - рассказывают в строительном холдинге «Эвилин». - В монолитных домах по одному подъезду, витражное остекление, три лифта, два из которых довезут вас на подземную парковку. Красивый и современный фасад, в квартирах - удобная планировка, индивидуальное отопление. У нового ЖК - много преимуществ и, пожалуй, самое важное - его расположение. Рядом с лесным массивом, удобной транспортной развязкой. Отсюда легко и быстро можно выехать из города или добраться в любую его точку.