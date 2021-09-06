Врач-массажист назвала дочь знаменитой блогерши от африканца «недообезьяной» и поплатилась

Подписчики мамы-блогера объявили войну жительнице Ставрополья

Врач-массажист из Пятигорска навлекла на себя гнев подписчиков знаменитой мамы-блогерши, назвав ее дочь «недообезьяной». Речь про Елену из Белоруссии, которая уже 17 лет живет в Нигерии, где от супруга-африканца родила четырех дочерей. В описании ее аккаунта в Instagram, на который подписаны больше 363 тысяч пользователей, так и сказано: «Сильная мама 4-х принцесс».

Фото: личная страница Елены в соцсети

Елена рассказывает не только о семье, но еще о яркой жизни на самом жарком материке земли. Один из своих постов блогер посвятила младшей дочери Доминике. Объяснив, что изогнутые ножки у нее были до 1,5 лет не из-за болезни, как писали подписчики, а в силу «активного освоения техники ходьбы». И в два годика проблемы не стало, чему служат подтверждением последние видео и фото.

Фото: личная страница Елены в соцсети

Врач-массажист со Ставрополья заявила в комментариях к видео с Доминикой, что мать заблуждается и проблемы с ногами у дочери из-за патологии, которая появилась из-за «смешения рас», в результате чего «получилась недообезьяна».

Фото: личная страница Елены в соцсети

Оскорбительные комментарии оставила Инна Васильева - специалист с 10-летним стажем, которая проводит сеансы детского и взрослого массажа в Пятигорске. Под ее постом «О секрете успеха в профессии» вместо отзывов довольных пациентов - критика и жалобы.

- В наше время оскорбления с сети дело наказуемое, - пишут пользователи в комментариях на странице массажиста. - Имея педагогическое образование, как можете так оскорблять незнакомых вам детей!?

- Не обращайтесь к этому «недоспециалисту»!

- Расистка! Не водите к ней своих детей!

Земляки врача утверждают, что не в первый раз она оказывается в такой ситуации. И ее даже пытались привлечь за это к административной ответственности. «КП-Ставрополь» связалась с самой Васильевой и спросила у нее о случившемся.

Фото: личная страница Инны Васильевой в соцсети

Она ответила, что никого не унижала, к уголовной или административной ответственности тем более не привлекалась. А оскорбительные комментарии в адрес семьи блогера Елены оставил от ее имени некий человек, желающий «задавить ее, как медицинского работника».

- Это интернет-травля! Я сижу и плачу. Не знаю, кто этот человек, но он пообещал испортить мне жизнь! У меня полгода назад умер муж, я одна поднимаю двоих малолетних детей. Тот человек, который это делает - безбожный человек! Он задался целью уничтожить меня, как медицинского работника. Я никого не калечила, никому вред не нанесла. Только положительные отзывы и хорошие рекомендации с работы. Это недоразумение!

Люди требуют увольнения Васильевой. И уже направляют гневные письма ее руководству.

МНЕНИЕ ВРАЧА

- Как я понимаю, речь идет про врожденную косолапость, которая проходит сама или не проходит со временем. Сам факт смешения рас, конечно, не может ничего дать, - сказал «КП» травматолог-ортопед Дмитрий Румянцев.