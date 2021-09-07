Приговор бизнесмену, взорвавшему машину со знакомым в Ставрополе, отменен из-за мата

Фото с места ЧП

Третий апелляционный суд отменил приговор бизнесмену Игорю Ермакову, которого обвиняют в убийстве знакомого. В решении нашли ряд процессуальных загвоздок, в том числе - мат на 13 страницах.

21 июня 2018 года на Старомарьевском шоссе в Ставрополе взорвался BMW X6 стоимостью около пяти миллионов рублей. В машине находился местный предприниматель, он погиб на месте. Изначально полиция искала неких Виктора и Вадима на "Хаммере", но позже подозреваемым по делу стал Ермаков. По словам источника "КП-Ставрополь", он выходил из автомобиля незадолго до взрыва.

Ориентировка полиции

Следствие установило, что мужчина задумал убийство из-за долга в три миллиона рублей. Для чего он соорудил взрывное устройство, поместил его в BMW и дистанционно привел механизм в действие. Ермакову вменяли четыре статьи - "Убийство из корыстных побуждений", "Умышленное уничтожение имущества", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Незаконное ношение взрывных устройств".

Оперативные мероприятия. Фото: СУ СКР по СК

13 апреля 2020 года Краевой суд приговорил обвиняемого к 15 годам строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Но защита и гособвинение оспорили решение. Адвокат считал, что Ермакова должны оправдать, а прокурор нашел процессуальные ошибки: в частности, часть текста дословно совпадает с обвинительным заключением, что недопустимо. Но курьезную неурядицу в приговоре нашел апелляционный суд.

- В обжалуемом приговоре Ставропольского краевого суда на листах 102-107, 161, 208-213 при изложении протоколов осмотра доказательств, таких как CD-дисков, судом детально воспроизведены два разговора Ермакова с оперативным сотрудником, а также показания в суде свидетеля, содержащие грубую ненормативную лексику, недопустимую в официально-деловом стиле, - цитирует текст решения осведомленный источник "КП-Ставрополь".

Приговор отменили. Дело отдали на повторное рассмотрение в Краевой суд. Заседания ведутся с октября 2020 года и уже неоднократно прерывались из-за состояния здоровья Ермакова. К слову, решением апелляционного суда он был отправлен под домашний арест.

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