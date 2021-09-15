Как на Ставрополье развивают и популяризируют массовый спорт

Проведение массовых зарядок в Ставрополе стало уже доброй традицией.

Президент России поставил задачу - к 2024 году привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом не менее 55% россиян. Ставрополье успешно движется в заданном направлении: по данным краевого министерства физической культуры и спорта за 2020 год, почти 49,2% ставропольцев занимаются спортом систематически, и это на 3% больше, чем в 2019 году.

Занятия физкультурой среди жителей края стали популярнее благодаря комплексному подходу к развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для общедоступных занятий физкультурой и спортом. В регионе успешно реализуется госпрограмма Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта». За 3,5 года на ее реализацию направлено порядка 3,5 млрд рублей. В первом полугодии 2021-го уже освоено около 262 миллионов рублей, из них 254 миллиона - это средства краевого бюджета.

Комфортнее и доступнее

Чтобы сделать здоровый образ жизни доступным, интересным и максимально комфортным, в крае активно ведется строительство и реконструкция спортивной инфраструктуры: открываются спортивные объекты - как для любителей, так и для профессионалов. За время реализации госпрограммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в регионе было построено и реконструировано более полусотни спортивных объектов и свыше 300 спортплощадок.

В крае все больше современных площадок для занятий спортом. Фото: минспорта СК.

В ближайших планах - ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Солдато-Александровском и Арзгире. Модернизация спортивной инфраструктуры на Ставрополье идет быстрыми темпами - повышается качество занятий спортом на современных футбольных полях, катках, в физкультурно-оздоровительных центрах.

ЧТО СДЕЛАНО

В рамках реализации госпрограммы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» построено: -спорткомплекс в селе Левокумском, физкультурно-оздоровительные комплексы в Александровском, Кисловодске и Ставрополе, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Зеленокумске, зал тяжелой атлетики в поселке Солнечнодольске, поле с искусственным футбольным покрытием в Ессентуках и селе Летняя Ставка, физкультурно-оздоровительный комплекс в Буденновске, спортзал в селе Бурукшун, спорткомплекс в поселке Горьковском, плавательный бассейн в Нефтекумске, плавательный бассейн в Александровском, спортзал в Благодарном, футбольное поле с искусственным покрытием в Лермонтове, площадки к чемпионату мира по футболу в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, Железноводске и в поселке Капельница, физкультурно-оздоровительные комплексы в Дмитриевском, Дивном и в ауле Сабан-Антуста Туркменского горокруга, футбольное поле в Кисловодске, многофункциональный стадион в Новоселицком. Проведена реконструкция стадионов в Георгиевске, Ипатово, Новоалександровске, ряде других населенных пунктов, капитально отремонтирован стадион «Динамо» в Ставрополе.

Движение - жизнь!

Регулярные занятия физкультурой и спортом - универсальный рецепт сохранения и укрепления здоровья. По данным ВОЗ, двигательная инертность - четвертый по значимости фактор риска, влияющий на показатели смертности. В Глобальных рекомендациях занятия спортом рассматриваются даже как эффективная форма профилактики неинфекционных заболеваний. Страны с высоким уровнем развития массового спорта одновременно лидируют и по средней продолжительности жизни населения, поэтому неудивительно, что ЗОЖ становится все популярней.

В спортивную жизнь Ставрополья активно вовлекается и молодежь, и люди постарше. Массовый спорт в крае уже сегодня занимает прочные позиции, становясь общедоступным. С 2019 года в крае реализуется региональный проект «Спорт - норма жизни».

- Его главная цель - создание условий для всех категорий и групп населения для занятий физической культурой и спортом. К 2024 году мы должны увеличить долю населения Ставропольского края, систематически занимающегося физкультурой и спортом, как минимум до 55%, - говорит министр физической культуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

С начала реализации регионального проекта построены и введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в Ессентуках и Кисловодске, 14 многофункциональных спортплощадок в Кисловодске, реконструирована детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 в Пятигорске, закуплено и установлено спортивно-технологическое оборудование на 11 площадках ГТО; приобретено два комплекта искусственного покрытия с подогревом для футбольных полей; оказана поддержка государственным бюджетным учреждениям, занимающимся подготовкой спортивного резерва для сборных команд РФ.

По данным регионального ведомства, в ближайшие два года в крае намерены построить дворец спорта «Арена Кисловодск», установить спортивно-технологическое оборудование на 5 площадках ГТО, оснастить спортивно-технологическим оборудованием физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

В рамках регпроекта запланировано строительство спортивного центра с плавательным бассейном в Ставрополе. Также будет оказана поддержка ГБУ, которые готовят резерв спортсменов для сборных страны.

- Муниципальные образования для участия в мероприятиях регионального проекта отбирают с учетом нескольких факторов - уровня обеспеченности спортобъектами, доли населения, активно занимающегося физкультурой и спортом, - пояснили в пресс-службе краевого минспорта. - Реализация всех мероприятий регпроекта осуществляется за счет средств федерального бюджета при условии софинансирования из бюджета Ставропольского края.

Ностальгия по молодости

24 мая 1930 года «Комсомольская правда» опубликовала предложение оценить физическую форму граждан по специальным нормативам. Тех, кто их успешно сдавал, стали награждать значком «Готов к труду и обороне». Проект нашел поддержку у властей, и уже в 1931 году проводить соревнования стали на государственном уровне. Целью проекта было улучшение физической формы молодого поколения, повышение мобилизационной готовности и дисциплины. Проект перестал существовать в 1991 году, но спустя 23 года, в 2014-м, Указом Президента его возродили.

Сегодня ГТО внедряется по всей стране, Ставрополье - не исключение. Во всех муниципальных образованиях края созданы центры тестирования, их уже 37, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Ставропольского края. В рамках регпроекта «Спорт - норма жизни» созданы малые спортивные площадки, на которых возможно проводить тестирование населения, в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

Ставропольца активно сдают нормы ГТО. Фото: минспорта СК.

В прошлом году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие более 12 тысяч ставропольцев, и 5854 человека получили знаки отличия. В этом году нормативы сдавали 13,5 тыс. человек, более 3 тыс. человек удостоены золотого знака отличия.

На Ставрополье регулярно проводятся краевые спортивные соревнования, победители которых принимают участие во всероссийских фестивалях ГТО. К слову, на 25 сентября в Пятигорске запланировано проведение II этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций на территории Ставрополья, а в октябре этого года пройдет Всероссийский этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

- Можно без сомнения сказать, что возрождение комплекса ГТО в наше время - важный шаг вперед в физическом воспитании нашего населения, - говорит Андрей Толбатов. - Неудивительно, что в сдаче нормативов ГТО принимают участие пожилые люди. Для пенсионеров это серьезное мероприятие, и относятся они к нему с достоинством, ну и, конечно, это ностальгия по молодости. Но необходимо привлекать к комплексу и молодежь, пробудить у нее интерес и желание.

С олимпийским прицелом

На Ставрополье планомерно ведется работа по подготовке спортивного резерва и спортивных сборных команд края по различным видам спорта. Процесс подготовки непрерывный, с последовательным переходом с одного этапа на другой, начиная с начальной подготовки и заканчивая этапом высшего спортивного мастерства.

По данным регионального минспорта, сегодня в крае 82 физкультурно-спортивные организации, из них 38 детско-юношеских спортивных школ относятся к отрасли «Образование» и 44 - к отрасли «Физическая культура и спорт». Деятельность по спортивной подготовке на основе федеральных стандартов осуществляют: 4 детско-юношеские спортивные школы, 18 спортивных школ, 15 спортшкол олимпийского резерва, 1 училище олимпийского резерва, 1 центр олимпийской подготовки дзюдо, спортивно-тренировочные центры «Ставрополь - Арена» в Ставрополе и «Лукоморье» в Буденновске, спортивно-культурные комплексы «Олимп» в Невинномысске и «Камелот» в Предгорном городском округе.

Координирует деятельность этих организаций и оказывает методическую поддержку ГБУ Ставропольского края «Региональный центр спортивной подготовки». В ведомстве отмечают, что жителей края, которые осознанно выбирают спорт, становится все больше. В 2020 году выбор в пользу спорта сделали более 46 тысяч человек (в 2014-м - 41,5 тыс. чел.), при этом из них 19 823 ставропольца занимаются по программам спортивной подготовки на основе федеральных стандартов. Растет и число кандидатов в спортивные сборные команды РФ по олимпийским и неолимпийским видам спорта - в 2021 году 184 человека.

КСТАТИ

На сегодняшний день в Ставропольском крае аккредитовано 76 региональных федераций по различным видам спорта. За первое полугодие 2021-го в крае проведено 113 спортивных мероприятий регионального уровня по 46 видам спорта, в которых приняли участие более 11 000 спортсменов, завоевав 179 медалей, в том числе 69 золотых, 45 серебряных и 65 бронзовых.

Помимо этого, проведено 4 всероссийских соревнования: по вольной борьбе памяти заслуженного тренера А. А. Курбатова, по художественной гимнастике - Кубок Правительства Ставропольского края, по прыжкам на акробатической дорожке - «Звезды прыжков», по прыжкам в воду - на призы чемпиона мира Евгения Кузнецова. 743 ставропольских спортсмена приняли участие в 18 международных соревнованиях, завоевав 17 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.