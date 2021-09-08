За лучший рисунок семьи Кадырова заплатят полмиллиона рублей

За рисунок членов семьи Кадыровых пообещали солидный приз. Фото: страница Рамзана Кадырова в социальных сетях.

В Чечне запустили творческий конкурс с солидным призовым фондом в полтора миллиона рублей. Задача простая - изобразить одного из членов семьи главы республики: Ахмата-Хаджи, Аймани Несиевны Кадыровых или самого Рамзана Ахматовича. Три номинации - три победителя, каждому из которых выплатят по 500 тыс. рублей.

О старте конкурса на своей странице в социальных сетях сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил о конкурсе на лучшие изображения Ахмата-Хаджи, Аймани и Рамзана Кадыровых.

По словам Даудова, конкурс был организован по инициативе чеченцев, проживающих за пределами родины.

- В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых. Победители конкурса в каждой номинации получат от регионального общественного фонда им. Героя России А-Х. Кадырова по 500 тысяч рублей, - сообщил на своей странице в социальной сети Instagram Даудов.

Даудов выразил уверенность, что конкурс позволит его землякам укрепить связь с Родиной и знание истории республики.

- Без сомнения, среди проживающих за границей чеченцев очень много талантливых людей, особенно среди молодёжи. Конкурс призван укрепить среди них знание истории родного края и сохранить культурную связь с Родиной, - отметил спикер.

Творческие работы будут принимать по электронной почте - photokonkurs95@mail.ru, последний день приема работ 5 октября. Итоги конкурса подведет компетентное жюри, председателем которого, скорее всего, станет сам глава Чеченской Республики Рамзан Ахватович.

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