После звонка на «прямую линию» Путину жителям Карачаево-Черкесии провели газ

Для подключения был смонтирован газопровод протяженностью 6,2 километра. Фото: пресс-служба главы республики

В июне 2020 года на «прямую линию» президента России Владимира Путина дозвонилась жительница города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики.

- Обращаюсь к вам с просьбой от имени северной части города Усть-Джегута КЧР. Прошу вас помочь нам с проблемой газификации. Газопровод находится в 200 км от нас. Но по нашим подсчетам выходит около 200 тысяч рублей на семью. Здесь в основном, живут многодетные молодые семьи и для обычной семьи это очень большие деньги. На наши просьбы, к сожалению, местные власти говорят, что нет средств. Мы не живем в горном ауле, газопровод буквально рядом, проконтролируйте, пожалуйста, - попросила местная жительница Роза Каппушева главу государства.

Президент России ответил, что бесплатная газификация для населения до домов будет обязательно обеспечена.

Путин тогда отметил, что подведение газопровода до границ земельных участков домов должно быть бесплатным для граждан и сообщил, что возьмет ситуацию под свой контроль.

Для подключения был смонтирован газопровод протяженностью 6,2 километра. Его строительство завершено ранее запланированного срока - в середине августа, тогда как изначально в планах был 2022 год.

Вместе с розой Каппушевой подключены 4 абонента, еще по одному ведутся работы по технологическому присоединению.

По данным администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в новом микрорайоне 1082 земельных участка, на которых расположено 342 объекта капитального строительства: из них газифицировано 48, подлежит газификации 294 дома.

-Сейчас в республике активно реализуется программа социальной догазификации, что означает бесплатное подключение собственников до границ домовладений. Всего по этой программе будут подключены к газовым сетям более 5,5 тысяч домовладений в 107 населенных пунктах, и только в новом микрорайоне Усть-Джегуты – 122 домовладения. Сегодня мы дали старт этой работе. Северный в Усть-Джегуте – это новый и перспективный микрорайон, который по моему поручению добавлен в схему территориального планирования для комплексного развития его социальной инфраструктуры. Уверен, микрорайон развиваться будет, и здесь появится еще много новоселов, - написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.

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