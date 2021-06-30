Путин объяснил, что с жителей КЧР незаконно просят по 200 тысяч рублей за газификацию

Владимир Путин пообещал жителям двух республик СКФО связаться с главами их регионов, чтобы в ближайшее время решить актуальные вопросы

На «прямую линию» президента России Владимира Путина дозвонилась жительница города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской республики.

- Обращаюсь к вам с просьбой от имени северной части города Усть-Джегута КЧР. Прошу вас помочь нам с проблемой газификации. Газопровод находится в 200 км от нас. Но по нашим подсчетам выходит около 200 тысяч рублей на семью. Здесь в основном, живут многодетные молодые семьи и для обычной семьи это очень большие деньги. На наши просьбы, к сожалению, местные власти говорят, что нет средств. Мы не живем в горном ауле, газопровод буквально рядом, проконтролируйте, пожалуйста, - попросила местная жительница Роза Каппушева главу государства.

Президент России ответил, что бесплатная газификация для населения до домов будет обязательно обеспечена.

- Я с руководителем республики обязательно поговорю по этому вопросу, но хочу, чтобы Вы и все остальные граждане знали, от магистральной трубы до дома, труба должна быть проложена абсолютно бесплатно. Или за счет «Газпрома» или за счет тех хозяйств, которые руководят этими вопросами в республике. А вот внутри дома – уже за деньги собственника, но и здесь есть некоторые идеи. Я на днях разговаривал с членами правительства на этот счет, чтобы сделали единый договор, чтобы все, что связано с благоустройством участка, делали по единому плану и по заниженным ценам закупок. Еще раз повторюсь, все, что связано с подведением трубы до забора, должно быть сделано бесплатно, - подытожил Владимир Путин.

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» дозвонилась в администрацию Усть-Джегутинского района, чтобы получить комментарий по этому вопросу.

- Мы уже занимаемся данным вопросом. Официальный ответ будет подготовлен в ближайшее время, - ответили там.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что житель Ингушетии обратился на «Прямую линию» президента России. Мужчина, занимающийся селекцией овец, попросил помочь с арендой земли. Глава государства пообещал ему помочь в этом вопросе.

Напомним, сегодня, 30 июня 2021 года Владимир Путин проводит свою 18-ю «Прямую линию». В 12:00 президент начал в прямом эфире отвечать на вопросы граждан. Общается с людьми он не из Кремля, а из Центра международной торговли.

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