Кадыров после прямой линии с Путиным посоветовал федеральным каналам перенять опыт чеченского телевидения

Глава Чечни Рамзан Кадыров внимательно следил за прямой линией президента. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фразу одной из ведущих прямой линии с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года о том, что если бы главы субъектов проводили подобные мероприятия, то лучше бы знали о проблемах на местах.

- У журналистов, задающих вопросы нашему президенту, не хватает информации, иначе бы они знали, что, к примеру, в Чечне прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в соцсетях, - подчеркнул руководитель республики.

Кадыров напомнил, что еженедельно главы региональных госорганов или мунициальных образований выходят в прямой эфир на местном телевидении, отвечают на «самые неудобные и тяжелые вопросы», а через пару дней журналисты выпускают статью по итогам беседы и проверяют, выполнены ли данные обещания. С 2019 года, когда начала выходить программа «Особый разговор», жители Чечни задали 7700 вопросов, из которых 6384 уже решены.

- Ваш покорный слуга помимо регулярных эфиров в социальных сетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где можно вопрос с помощью любого удобного средства связи. С этим вопросом в Чечне все налажено на самом высоком уровне. Советую федеральным каналам перенять опыт чеченской гостелерадиокомпании, - подчеркнул Рамзан Кадыров.