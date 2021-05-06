Рамзан Кадыров ответил, хочет ли он стать президентом России

Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хочет ли он возглавить Россию. Об этом его спросил подписчик, посетивший прямой эфир его сына Адама.

- У нас есть самый лучший президент в мире. Лучший человек. Мудрый политик. Дальновидный, харизматичный. Мы будем поддерживать нашего президента. Мы пехотинцы, - заявил Кадыров.

За доблестную служба Рамзан Кадыров и его отец удостоены званий Героев России. На одной из пресс-конференций Владимир Путин пояснил, почему было принято решение о награждении политиков. По его словам, до начала второй чеченской кампании Ахмат Кадыров предложил России помощь в борьбе с хаосом, воцарившемся за время боестолкновений . А Рамзан Кадыров участвовал в спецоперациях по ликвидации боевиков вопреки приказам Путина.

- Чтобы оправдать ваше высокое доверие, мы готовы днём и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего президента! Заверяю вас, что нет никакой проблемы трудиться и бороться, когда у нас есть такой президент и национальный лидер! - ответил тогда на слова Путина глава Чечни.

КРОМЕ ТОГО

Во время прямого эфира подписчики отметили, что у Рамзана Кадырова улучшилось произношение. На что он иронично подметил:

- Пока что у меня проблемы с русским языком. У нас без акцента говорит Хадижа [старшая дочь Рамзана Кадырова - Прим.], - заявил Кадыров.

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