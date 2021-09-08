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Политика8 сентября 2021 13:24

Кадыров прокомментировал гибель Зиничева: "Я знал его 20 лет"

Руководитель Чечни оценил поступок главы МЧС России как героический
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал гибель главы МЧС России Евгения Зиничева. Свои соболезнования он выразил в сообщении в Telegram.

- Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества. Евгений Николаевич погиб как герой, спасая человеческую жизнь, - написал Кадыров.

Евгений Зиничев во время визита в Чечню

Евгений Зиничев во время визита в Чечню

В ходе межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске телеоператор сорвался в воду. Зиничев, наблюдавший за мероприятиями на краю выступа, первым бросился на помощь.

- Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень, - рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Кадыров оценил поступок министра как героический. Евгению Зиничеву было 55 лет, свое ведомство он возглавлял с 2018 года. До этого он работал в Калининградской области и ФСБ.

Визит Евгения Зиничева в Чечню - 22.01.2019
Видео: vk.com/ramzan

Владимиру Путину уже доложили о гибели главы МЧС России.

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