В Дагестане во время контртеррористической операции силовики ликвидировали двух боевиков

К счастью, среди местного населения и правоохранителей нет потерь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на 10 сентября во время оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, планировавших совершить преступления террористической направленности, органы безопасности в лесном массиве Буйнакского района Дагестана обнаружили двух вооруженных бандита. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Для обеспечения безопасности местных жителей провели контртеррористическую операцию.

Так, бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по силовикам.

Однако во время спецоперации злоумышленники были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружили оружие и боеприпасы, а в автомобиле преступников — готовое к применению СВУ.

К счастью, среди местного населения и правоохранителей нет потерь.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что силовики задержали четырех сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ*.

Выяснилось, что злоумышленники готовили теракты в Ингушетии, в том числе планировали нападения на полицейских с использованием взрывных устройств. Правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства.

*Верховный суд РФ в 2014 году признал организацию «Исламское государство» террористической и запретил на территории России. Участие в этой организации преследуется по закону.