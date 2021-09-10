Опять 25: синоптики рассказали, сколько продлится метеорологическое лето на Ставрополье

Кстати, самое теплое 10 сентября в регионе было в 1994 году, когда потеплело до +29,4 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в предстоящие выходные дни - 11 и 12 сентября 2021 года, обещают теплую погоду с грозовыми дождями. По данным сайта Ставропольского Гидрометцентра, в субботу прогнозируется от +22 до +27 градусов и местами кратковременный дождь с грозой во второй половине дня. Ветер восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/c. В Ставрополе существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +23 градусов.

В воскресенье ночью в регионе передают кратковременный дождь с грозой при температуре до +16. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/c. В Ставрополе 12 сентября ночью и днем прогнозируют кратковременный дождь с грозой. В ночные часы обещают от +12 до +14 градусов, в дневные - от +20 до +22.

Отметим, по данным Гидрометцентра края, метеорологическое лето на Ставрополье в 2021 году продлится до конца сентября. Кстати, самое теплое 10 сентября в регионе было в 1994 году, когда потеплело до +29,4. А самое холодное - в 1975 году, когда температура опустилась до +4,1.