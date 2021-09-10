На Ставрополье на 10% сократилось число страдающих алкоголизмом

Наталья Быкова и Юлия Федорова в студии Радио "КП". Фото: Валерий БЕЛИКОВ

11 сентября в России отмечается Всероссийский День трезвости. Накануне корреспондент «КП» расспросил экспертов о том, можно ли вылечить алкоголизм, какая доза крепкого напитка может считаться «нормой» и как распознать, нужна ли врачебная помощь близкому, который с нетерпением ждет пятницы, «чтобы расслабиться».

О проблеме алкоголизма на Ставрополье рассказали Наталья Быкова, заведующая организационно-методическим консультативным отделом краевого наркодиспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Ставропольского края, и Юлия Федорова, медицинский психолог диспансерно-поликлинического отделения краевого наркологического диспансера.

- Наталья Ивановна, как обстоят дела в крае сегодня: больше или меньше стало у нас людей, страдающих алкоголизмом?

- Наше население предпочитает употреблять крепкие напитки, крепостью 40 градусов и выше, самогон, например. Такой тип употребления алкоголя считают «северным» (есть и «южный», когда предпочитают слабый алкоголь - вино, сидр и так далее), и это большая проблема, так как крепкие напитки быстро вызывают привыкание к постоянному поступлению алкоголя в организм и формированию зависимости.

Если брать статистику за последние 10 лет, то четко прослеживается тенденция к снижению числа страдающих алкогольной зависимостью. Тенденция стабильная, и это уже хорошо. Так, за последние три года на Ставрополье число заболеваний алкоголизмом снизилось на 10%, а в целом по стране показатель уменьшился примерно на 4%. Ставропольский край относится к числу регионов, где распространенность данного заболевания не настолько высокая, как в других субъектах Российской Федерации. Тем не менее проблема злоупотребления алкоголем все равно сохраняет свою актуальность.

- Гарантирует ли лечение 100-процентное избавление от алкоголизма? От чего зависит результат терапии?

- Стоит отметить, что результат лечения напрямую зависит от того, в какой период формирования заболевания человек обратился за помощью. 90 - 100-процентный результат можно гарантировать лишь в том случае, когда человек обратился за помощью на начальной стадии формирования заболевания. На поздней - лечение может оказаться не столь эффективным. Задача людей, которые придерживаются здорового образа жизни, - обращать внимание на своих родных и близких, которые проявляют первые признаки синдрома алкогольной зависимости.

- На что нужно в первую очередь обратить внимание?

- На предпочтение крепкого алкоголя и употребление его в таких дозах, которые считаются небезопасными. Вообще, понятие «норма употребления алкоголя» отсутствует. Но есть такие понятия, как «безопасная» и «опасная» доза алкоголя. При этом безопасной дозой, по данным ВОЗ, считается 30 миллилитров этилового спирта, что примерно равно 50 граммам водки (алкоголя крепостью 40 градусов), 150 граммам вина (алкоголя крепостью в 12 - 15 градусов) или не более одного литра пива. Это та доза, которая, поступая в организм, расщепляется до безопасных веществ, таких как вода и углекислый газ. Все, что выше, - это те дозы, которые не проходят полное расщепление. В результате процесса усвоения образуется токсичный продукт, который вызывает отравление человека.

- Юлия Александровна, расскажите, как люди начинают «скатываться»? Как различаются стадии алкоголизма?

- Грань на самом деле очень тонкая. Важно понимать, что есть несколько стадий алкоголизма. Человек, болеющий алкогольной зависимостью, - это не всегда тот, кто потерял работу, семью, имеющий те или иные проблемы или определенный внешний вид. При начальной стадии алкоголизма человек внешне адекватен, но у него уже начинает формироваться психологическая зависимость от алкоголя. К примеру, о начальной стадии может говорить ситуация, когда человек ждет пятницу или другого определенного дня, когда он сможет выпить. Это первый звоночек, когда нужно задуматься о том, «куда я иду».

Второе, на что нужно обратить внимание, - это когда мы начинаем употреблять алкоголь, чтобы снять стресс, расслабиться, успокоиться или улучшить свое настроение. Все это первичные признаки того, что все может перейти в следующую стадию заболевания. Вторая (средняя) стадия - это увеличение количества выпитого алкоголя. Начинает формироваться физиологическая зависимость. Человеку на этой стадии алкоголизма требуется уже не 0,5 крепкого напитка, а, допустим, литр, так как идет привыкание организма к алкоголю. Здесь уже может наступать алкогольный абстинентный синдром, когда с утра наступает похмелье и хочется выпить.

На третьей (конечной) стадии у пациента формируются осложнения постоянного токсического действия алкоголя на разные органы и системы в организме в виде алкогольных гепатитов, алкогольных кардиомиопатий, нефропатий и других. На этой стадии уже четко сформирована психологическая и физиологическая зависимость, начинается деградация личности - человек становится абсолютно зависимым. Поэтому так важно как можно раньше заметить тревожные симптомы и обратиться за помощью к специалистам.

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Что подразумевает само лечение?

Лечение алкоголизма - длительный процесс, если уже сформирован синдром зависимости. При тяжелом состоянии без стационарной помощи и медикаментов не обойтись. После снятия острых проявлений необходима медицинская реабилитация, при которой медикаментозное лечение уже носит лишь поддерживающий характер и не является основным.

В процессе реабилитации активно проводятся физиотерапия, трудотерапия, работа психолога и психотерапевта. Такой вид реабилитации длится до полугода. И даже после этого лечение нельзя считать завершенным - продолжается работа с психологом и социальными работниками. Общий период реабилитации длится до трех лет.

Куда обращаться за помощью?

В Ставропольский краевой клинический наркологический диспансер по адресу: улица Доваторцев, 54. Если у кого-то есть стеснение или страх обратиться за помощью, начните со звонка на телефон доверия. Вы анонимно получите квалифицированную психологическую помощь. Телефон доверия: 8-962-442-80-38 или 428-038 (круглосуточно, анонимно).