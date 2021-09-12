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Общество12 сентября 2021 8:00

Синоптик рассказала, ждать ли заморозки на Ставрополье в сентябре

«КП» узнала, когда похолодает в крае
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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В сентябре теплые дни могут сменяться прохладными, но значит ли это, что скоро придут заморозки?

В сентябре теплые дни могут сменяться прохладными, но значит ли это, что скоро придут заморозки?

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае с 13 по 28 сентября средние суточные температуры начнут понижаться. Согласно данным регионального Гидрометцентра, на конец месяца запланировано окончание метеорологического лета. Ведущий синоптик Светлана Пьянова рассказала «КП-Ставрополь», что до октября заморозки на Ставрополье не прогнозируются.

А в сентябре теплые дни могут сменяться прохладными, будут грозовые дожди. Как это происходит и летом. Существенного же похолодания можно не опасаться до середины октября. Возможно, даже до ноября.

- У нас же южный регион, - добавила собеседница. - Поэтому лето еще продолжается. В сентябре средними максимумами станут температуры от 20 до 25 градусов тепла. В отдельные дни местами воздух прогреется до +28.

Заметим, что в хозяйствах края в сентябре завершается подготовка почвы под посев озимых культур. Период с 20 по 25 число считается оптимальным для сева озимой пшеницы хорошо кустящихся сортов. В течение сентября проводится уборка сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, позднеспелых сортов фруктовых и овощных культур.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ