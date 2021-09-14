Почему цены могли расти: раскрыт самый крупный сговор производителей медикаментов

Участникам сговора грозят огромные штрафы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

УФАС по Ингушетии раскрыло крупнейший картельный сговор на торгах. Подозрительную схему проворачивали производители медицинских изделий, передает пресс-служба надзорного ведомства.

В картеле участвовали координатор (ООО "МПК "Елец"), три аффилированные фирмы (ООО "МЕДСПБ", ООО "Оптомед", ООО "Прайм") и два индивидуальных предпринимателя. Всего лишь за два года они выиграли около 7 тысяч сделок почти на девять миллиардов рублей.

- В результате сговора были заключены госконтрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Эти неправомерные действия могли привести к необоснованному росту цен на медизделия. В следствии чего объём закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться, - сообщает УФАС по Ингушетии.

Картель использовал государственную преференцию организациям-производителям отечественной продукции. Участники благодаря правилу "третий лишний" выбивали конкурентов, производивших иностранные товары, а две компании, участвовавшие в торгах и производивших отечественную продукцию, оставались и делили тендеры на двоих.

Когда же схема не работала и правило "третьего лишнего" не применялось - участники сговора подавали жалобы в антимонопольные органы. Они уверяли, что две фирмы, реализующие отечественный товар, не получили преимущество. При этом участники торгов фактически не могли знать содержания предложений друг друга.

Отмечается, что сотрудники УФАС по Ингушетии проводили проверки в компаниях в сопровождении правоохранительных органов. Действия картель признали незаконным. Компаниям грозят штрафы до 50% от суммы выигранных сделок.