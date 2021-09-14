Российский ученый предрек Ставрополью катастрофический дефицит питьевой воды

В маловодном Ставропольском крае работают водоемкие химические заводы-гиганты. А сельскохозяйственные предприятия воду загрязняют Фото: Дмитрий СТЕШИН

По мнению научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, к 2035 году девять регионов страны столкнутся с катастрофической нехваткой питьевой воды. Это Крым, Калмыкия, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области, Краснодарский край и Ставропольский. Ученый предостерегает, что в ближайшие 10−15 лет там могут высохнуть и обмельчать многие реки. Или же вода в них станет просто непригодной из-за высокого уровня загрязнения.

О будущем водных ресурсов Ставрополья корреспондент сайта stav.kp.ru поговорил с доктором географических наук из Ставрополя Алексеем Лысенко.

- Наши ресурсы имеют ледниковое питание, а ледники быстро отступают. Пока мы получаем наоборот большой исток, но со временем это будет катастрофа. Ведь реки питают всю нашу оросительную систему, в том числе крупнейший в стране Большой Ставропольский канал, - говорит заведующий кафедрой физической географии и кадастров.

Кроме того, в маловодном Ставропольском крае работают водоемкие химические предприятия-гиганты, продолжает собеседник. Много воды потребляют заводы в Буденновске и Невинномысске. А еще Невинномысская и Ставропольская ГРЭС. К тому же агропромышленный комплекс региона загрязняет воду удобрениями и отходами жизнедеятельности животных.

- Острее всего проблема с питьевой водой коснется западный, южный и юго-западный районы Ставропольского края. Поскольку эти территории получают воду из оросительных систем, - добавил эксперт.

Заметим, что истоки главных рек Ставрополья находятся в трех географических точках: в высокогорье начинаются Кубань и Терек, в хребтах предгорий — Кума, на Ставропольской возвышенности — Егорлык и Калаус. Основным же источником воды остается река Кубань, питающая 60% всей территории края.

По словам Карины Такмаковой, специалиста по связям с общественностью Каскада Кубанских ГЭС, что тянется 235 км от плотины Кубанского водохранилища до Новотроицкой ГЭС, воды правда становится меньше. И причина в постепенном естественном таянии ледника, который питает Кубань.